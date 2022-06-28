近期我国疫情形势如何？国家卫健委最新研判

人民网北京6月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

对于近期我国疫情形势及传播特点，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在会上表示，近期国内本土疫情主要有以下特点：一是近期疫情防控成效明显，全国疫情总体处于低水平波动。6月18日以来，全国每天报告感染者数均低于50例，近一周（6月20日-6月27日），全国主动报告的感染者198例，涉及10个省24个地市，平均每天报告25例。

二是个别地区持续有零星的社会面感染，社区传播风险还存在，并且感染人员管控前活动范围较广，所以有些地方形成了比较长的清零的拖尾期。

三是奥密克戎BA.2仍然是我国本土疫情的主要病毒株，但是要高度警惕奥密克戎BA.4和BA.5境外输入传播，因为近期在境外输入病例中发现了BA.4和BA.5，并且还有不断增加的迹象。

“总体来看，全球疫情仍在持续发展，新冠病毒不断进化演变，奥密克戎变异株流行还是存在着很多不确定性。我国疫情防控形势依然严峻，疫情防控工作具有长期性、艰巨性、复杂性的特点，我们也要基于病毒的新特点，持续动态优化各项防控措施，科学防控、精准施策，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线，更加有效统筹疫情防控和社会经济发展。”雷正龙说。