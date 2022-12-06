中西医结合治疗乙肝取得突破性成果（医声）

本报北京电 （王春艳、戴欣）解放军总医院第五医学中心肝病医学部杨永平/纪冬/陈艳团队，经过9年深入开展慢性乙型肝炎中西医结合治疗的临床研究，相继在国际肝病顶级杂志发表了重大研究成果，为中西医结合策略降低肝癌发生提供了高等级的证据。

乙型肝炎病毒和肝纤维化是肝癌发生最重要的危险因素，肝癌是全球最常见的恶性肿瘤之一，病死率高。“双抗”（抗病毒联合抗纤维化）疗法可同时抑制病毒复制和阻止肝纤维化进展，是目前可及的进一步降低肝癌发生率的有效策略。目前尚无抗纤维化的合成药物（西药）正式获批应用于临床，而中药因其“多靶点、多途径”的特点，在阻断甚至逆转肝纤维化方面有着独到的优势，国内已有多个中成药获批用于慢性肝病肝纤维化/肝硬化的治疗。

发表在《J Infect Dis》（感染病学）上的研究结果显示：治疗72周后，中西医结合治疗组纤维化和肝硬化的逆转率明显高于单独抗病毒治疗组，证明中西医结合治疗可逆转慢性乙型肝炎肝纤维化甚至是肝硬化的疾病进程。

今年，多中心前瞻性随机双盲安慰剂对照研究及后续开放队列研究的结果在《Journal of Hepatology》（肝脏病学）发表，明确了三项重要结论：中西医结合的“双抗”治疗有效性高；适应性广，可用于绝大多数慢性乙肝患者；安全性强，联合治疗的非肝癌发生率以及非肝脏相关死亡率、不良反应发生率均不高于抗病毒单药治疗。

该项复方中药临床研究成果在国际顶级期刊的发表，科学地回答了“中药如何有效、为什么有效、如何使用”的问题，为慢性肝病的精准治疗开辟了新道路，破解了国际质疑，提升了中医药在国际学术界中的地位，不仅在肝病界，在整个中医界都具有重大突破性和里程碑式的意义。