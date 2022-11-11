关注肝脏疾病诊疗新进展 期待更多创新药物出现

“近年来，新型肝脏疾病治疗药物不断涌现，为患者提供了更多的治疗选择。”第五届进博会期间，上海交通大学医学院附属瑞金医院普外科副主任、肝胆外科主任陈拥军做客人民健康会客厅时提到，得益于政府、医学界、企业等各方助力，我国肝病治疗创新疗法持续优化，不断推动着肝病诊疗的高质量发展。

陈拥军介绍，慢性肝病是由肝炎、肝硬化、酒精性肝病、非酒精性脂肪肝和药物性肝损害等原因导致的肝脏慢性损害。若患者没有及时接受治疗或者是治疗效果不佳，将导致肝病迁延不愈，可能会出现肝纤维化、肝硬化，甚至发展为肝癌。

对于肝癌治疗，不同分期所选择治疗方式也不同。陈拥军指出，对于早期的肝癌患者，首选手术治疗，将肿瘤根治性切除，达到治愈的效果；而中晚期肝癌，对体能状况良好的患者采用靶向联合免疫治疗，再结合局部治疗，使得中晚期的肿瘤可以缩小和降期，达到可以手术的目的；若对此治疗方式效果不佳的患者，可以从一线治疗转为二线治疗甚至后线治疗，延长患者生存期，使肿瘤细胞达到转换和降期的效果，最后达到可以手术的目的。

“根据已有的临床研究数据，近年来一些新推出的肝癌治疗相关药物令人振奋，我们也非常期待这些药物的上市，能给肝癌患者提供更多的治疗选择。特别是对于晚期肝癌患者，在不能手术治疗的情况下，通过药物治疗可以改善患者的总体生存状况。”陈拥军说，“免疫治疗是目前全球肿瘤治疗的焦点，相关研究开展得如火如荼。特别是在肝癌领域的进展尤为迅速。”

陈拥军指出，我国肝癌患者的病情复杂，传统的专科单一治疗已无法满足临床诊疗需求，多学科诊疗模式（MDT）已经成为晚期肝癌诊疗体系中的标准模式和重要手段。上海交通大学医学院附属瑞金医院早在2013年就成立了肝脏肿瘤多学科联合诊治中心，形成了一个多学科诊治团队，通过多年的积累，已取得积极成效并总结了许多有益经验。

“早发现、早诊断、早治疗”是癌症防治关键。陈拥军建议，凡是肝病高危人群或有相关流行病学史的人群都要尽早进行肝病的筛查。筛查后，对于可以进行病因治疗的患者要及时干预。对于其他无法进行病因治疗的肝病，比如遗传代谢性肝病或者自身免疫性肝病等，应及时采取相应手段“对症下药”。