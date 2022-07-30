坚持“三早”原则，阻断乙肝走向肝癌的“通路”

今年7月28日是第12个世界肝炎日。最新统计数据显示，全世界有超过2亿乙肝病毒感染者，其中我国乙肝病毒感染者约占世界总数的1/3，每年超过30万人死于乙肝或丙肝病毒感染导致的肝硬化和原发性肝癌。天津医科大学肿瘤医院党委书记、肝癌防治研究中心主任陆伟教授表示，近年来，随着我国对病毒性肝炎防控水平的提升，病毒性肝炎的新发病率大幅降低。但是我国乙肝患者“存量”大，诊断率、治疗率较低。有些乙肝患者由于不了解自身健康情况，造成乙肝病毒继续传播。因此，继续加强对肝炎的防治科普宣传，提升公众知晓率十分重要。

一拖再拖，肝炎被“拖成了”肝癌

肝癌最为常见的危险因素就是慢性乙肝。在我国，每年由乙肝引起的肝癌占肝癌发病总人数中的绝大多数。很多乙肝患者并未充分重视病情，也没有及时就诊，导致肝炎被“拖成了”肝癌。

陆伟表示，得了乙肝，患者应当抛弃思想包袱，积极对乙肝进行抗病毒治疗。长期抗病毒治疗可以阻断和逆转乙肝病毒对肝脏的进一步损伤，避免肝脏出现纤维化和肝硬化，从而大大降低乙肝转变为肝癌的几率。

乙肝患者喝酒相当于“火上浇油”

炎热的酷暑，喝上一杯凉啤酒，是一件多么惬意的事，但是对于乙肝患者来说，却是犯了“大忌”。

乙肝病毒发展至肝硬化，一般需要10—20年的时间。但是，如果乙肝患者长期饮酒，那这个过程可能会大大缩短。

“不论‘白、红、啤’酒，都含有不同程度的酒精。”陆伟说，酒精对于肝脏的损伤是多方面的，一般而言连续5年平均每日摄入酒精(男性摄入酒精含量大于等于40克、女性摄入酒精含量大于等于20克)，或两周内大量饮酒(每日摄入酒精含量大于等于80克)就会引发酒精性肝病。

对于已经患有乙肝的人来说，本来肝脏就已经“受伤”了。而酒精在一定程度上抑制肝细胞自身的再生修复，加剧了肝脏的受损程度，导致乙肝转变为肝硬化、肝癌的可能性变大。

“全程管理”诊疗模式可使患者获益

乙肝、肝硬化、肝癌是“经典乙肝三部曲”，因此肝癌防治“三早”非常重要——早期发现、早期诊断、早期治疗。

对于有乙肝病毒感染、丙肝病毒感染、代谢相关脂肪性肝病、酗酒、黄曲霉毒素摄入、肝癌家族史、各种原因引起的肝硬化、年龄大于40岁的男性等高危因素的患者，建议至少每6个月进行肝脏超声和血清甲胎蛋白检测。早期肝癌可以通过超声以及肝癌相关肿瘤标志物检测发现。针对中晚期肝癌，除上述常规检测外，还需要通过腹部增强CT、腹部增强核磁，必要时进行肝脏穿刺活检才能够最终确诊。

“如果乙肝患者病情发展成肝癌，也不要过度惊慌，应尽早前往正规专业的医院就诊。”陆伟表示，肝癌因其疾病自身具有高复发、易转移的特性，单一的治疗手段往往很难获得满意的疗效。目前，有实力的肿瘤医院都在打造肝癌“全程管理”诊疗模式，集中肝胆肿瘤科、肝胆肿瘤内科、介入治疗肿瘤科、放射治疗科、超声诊疗科等10余个学科的核心资源，通过制定个体化多学科治疗序贯方案，让患者接受规范化的治疗，从而延长肝癌患者的生存时间，降低术后复发率，从根本上使肝癌患者生存获益。