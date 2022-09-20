“双抗”疗法中西医结合 精准治疗慢性肝病

近日，科技日报记者从解放军总医院第五医学中心肝病医学部获悉，该医学部杨永平、纪冬、陈艳教授团队，基于国家“十二五”“十三五”重大专项课题，历时9年，深入开展了慢性乙型肝炎中西医结合治疗的临床研究，相继在肝病领域国际顶级期刊《感染病学杂志》《美国胃肠病学杂志》《肝脏病学杂志》发表研究成果，为中西医结合策略降低肝癌发生提供了证据。

乙型肝炎病毒和肝纤维化是肝癌发生最主要的危险因素。肝癌是全球最常见的恶性肿瘤之一，病死率高，居我国癌症死因的第二位。

中药因其“多靶点、多途径”的特点，在阻断甚至逆转肝纤维化方面有着独到的优势，国内已有多个中成药获批用于慢性肝病肝纤维化、肝硬化的治疗。

解放军总医院第五医学中心肝病医学部研究人员2020年发表在《感染病学杂志》上的研究结果显示：治疗72周后，使用中西医结合的“双抗”疗法，即抗病毒联合抗纤维化疗法，肝纤维化的逆转率明显高于单独抗病毒治疗组，证明中西医结合疗法可逆转慢性乙型肝炎肝纤维化，甚至是肝硬化的疾病进程。

2021年发表在《美国胃肠病学杂志》的研究进一步评估了慢性乙型肝炎患者肝弹性检测值的变化与肝组织学之间的关联，并创新性地制定了治疗过程中肝弹性检测值应答的临界值，优化了慢性乙型肝炎患者在接受“双抗”疗法期间组织学应答的监测策略。

今年，解放军总医院第五医学中心肝病医学部研究人员关于多中心前瞻性随机双盲安慰剂对照研究及后续开放队列研究的结果，在《肝脏病学杂志》正式发表，明确了3项重要结论：中西医结合的“双抗”疗法有效性较高，接受中西医结合“双抗”疗法的慢性乙型肝炎初治患者的7年累计肝癌发生率、肝脏相关死亡率分别为4.7%、0.2%，明显低于接受抗病毒单药治疗者的9.3%、2.2%；“双抗”疗法适应性广，可用于绝大多数慢性乙型肝炎患者；其安全性较强，联合治疗的非肝癌发生率以及非肝脏相关死亡率、不良反应发生率均不高于抗病毒单药治疗。

解放军总医院第五医学中心肝病医学部研究团队表示，该项复方中药临床研究成果在国际顶级期刊的发表，科学地回答了“中药如何有效、为什么有效、如何使用”的问题，为慢性肝病的精准治疗开辟了新道路。