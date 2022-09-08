直播预告：预防肝癌，从远离肝硬化开始！

肝硬化属于晚期慢性肝病，是由各类病因长期或反复作用导致肝脏纤维组织弥漫性增生，形成大量再生结节，从而使肝脏的正常结构和血供遭到破坏，如果不及时进行治疗可能会恶化转变成肝癌。哪些情况会引发肝硬化？对于症状不明显的肝硬化我们要如何识别？

9月9日15:00，首都医科大学附属北京地坛医院综合科主任医师段雪飞将做客“人民好医生”直播间，和网友们分享预防肝硬化的相关内容。

嘉宾简介

段雪飞，首都医科大学附属北京地坛医院综合科主任医师，医学博士，首都医科大学副教授，硕士研究生导师。北京医学会肝病学分会委员，北京医师协会感染病专科医师分会理事，北京亚太肝病诊疗联盟北京联盟常务理事，中华全科医师杂志编委，中华肝脏病杂志特邀编委，中华卫生应急电子杂志学委会委员，北京市卫生系统高层次卫生技术人才，中日医学科技交流协会医药发展与健康促进分会委员。

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