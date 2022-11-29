国家卫健委印发3岁以下婴幼儿健康养育照护指南

人民网北京11月29日电 （记者孙红丽）为提升儿童健康水平，促进儿童早期发展，国家卫生健康委制定并印发了《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南（试行）》（以下简称《指南》）。

国家卫生健康委妇幼健康司有关负责人介绍，《指南》主要由3个部分和4个附件组成。一是婴幼儿健康养育照护的重要意义。二是婴幼儿健康养育照护的基本理念。三是婴幼儿健康养育照护咨询指导内容，包括生长发育监测、营养与喂养、交流与玩耍、生活照护指导、伤害预防、常见健康问题的防控及照护等6个方面。

聚焦0～3岁关键阶段

婴幼儿时期是儿童生长发育的关键期，这一时期大脑和身体快速发育。

《指南》聚焦0～3岁这一关键阶段，强化医疗机构通过养育风险筛查与咨询指导、父母课堂、亲子活动、随访等形式，指导养育人掌握科学育儿理念和知识，为婴幼儿提供良好的养育照护和健康管理，为儿童未来的健康成长奠定基础。

强化养育人主体责任

《指南》强化养育人主体责任。父母是婴幼儿养育照护和健康管理的第一责任人。

《指南》明确要求养育人应定期带婴幼儿接受国家基本公共卫生服务项目0～6岁儿童健康检查，接受医疗机构儿童保健人员的指导，学习掌握儿童生长发育知识和技能，不断提高科学育儿能力。同时，要主动关注自身健康，定期体检，及时发现和缓解养育焦虑，保持身心健康。

强调科学养育照护和健康管理

科学的养育照护和健康管理是促进婴幼儿健康成长的重要保障。

《指南》强调养育人要学习并掌握养育照护和健康管理的各种技能和方法，在养育实践中与儿童同步成长；通过指导，使养育人了解、辨识婴幼儿常见健康问题，掌握相应的家庭护理技能；遵循婴幼儿生长发育规律和特点，尊重个体特点和差异，为婴幼儿提供科学的养育照护，促进儿童早期发展。

着力促进婴幼儿全面发展

《指南》着力促进婴幼儿全面发展。依据联合国儿童基金会、世界卫生组织联合发布的《养育照护框架-促进儿童早期发展》，养育照护包括良好的健康、充足的营养、回应性照护、早期学习机会、安全保障等5要素。

《指南》结合我国实际，从生长发育监测、营养与喂养、交流与玩耍、生活照护、伤害预防、常见健康问题的防控及照护等6个方面，明确了咨询要点，要求儿童保健人员为婴幼儿养育人提供咨询指导，提高养育人养育照护技能，促进儿童早期在生理、心理和社会适应能力方面得到全面发展。