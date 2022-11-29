坚决打赢常态化疫情防控攻坚战——近期抗击新冠疫情扫描

近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。

大考仍在继续，越是吃劲阶段，越要坚定信心和斗志。11月10日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议。会议强调，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针。连日来，各地各部门坚决贯彻党中央决策部署，坚持第九版防控方案、落实进一步优化防控工作的二十条措施，努力优化细化工作方式方法，力求因地制宜、科学精准开展防控工作。

求精求快，遏制疫情蔓延

新冠病毒持续变异，奥密克戎变异株也演变出多个亚分支，其隐匿性强，传播速度快。作为疫情防控工作的重要一环，“追阳”“找阳”的速度，直接关系到斩断病毒传播链条的效率。

“您好，我是流调组工作人员，想和您核实一下相关情况。”在重庆两江新区康美街道的一间办公室里，流调员记录下与居民沟通的情况，结合大数据比对和实地核实，形成一份份流调报告。

针对疫情多点多链并行、散发聚集并存的特点，重庆投用“闪电”追阳快筛系统。收到混检管号后，系统自动提取阳性混管人员基础数据，实时跟踪单管复检关键结果节点，有效降低“追阳”“找阳”平均时长。

在河北石家庄裕华区建华南街道某小区，许多居民门口都悬挂着一个塑料袋。穿戴防护服的物业人员挨户将抗原检测试剂放入塑料袋中，居民领取试剂并自测，如有异常及时向社区报备，然后再由“大白”上门进行单人单管复核。这样减少了人员接触，降低交叉感染风险。

病毒传播越快，越要以快制快；形势越是严峻复杂，越要突出科学精准防控。

将风险区调整为“高、低”两类，纠正“一天两检”“一天三检”等不科学做法，强调不同风险区域实施分类管理，居家隔离期间赋码管理……国务院联防联控机制综合组发布二十条优化措施，并派出工作组，督促指导地方将二十条优化措施落实到位。

上海优化调整并细化落实相关防控措施，出台系列要求；北京建立混管追阳调度指挥机制，按照就近、就便、就快原则，对混管涉及人员单采样本实施快速检测；广州白云区动态调整防控措施，对连续3天无新增社会面阳性感染者的部分街道解除限制人员流动的措施，逐步恢复正常生产生活工作秩序和生产经营……各地不断提升分区分级差异化精准防控水平。

全力以赴，开展医疗救治

25日下午，中山大学附属第六医院举行第二批支援方舱医疗队出征仪式，为筑牢疫情防控堡垒注入新的力量。

当前，广东面临严峻复杂的疫情防控形势，本轮疫情累计报告本土感染者超11万例。8000多名医护人员已进驻支援广州。与此同时，广州加快建设方舱医院，及时收治患者。

连日来，多地医务工作者发扬斗争精神，争分夺秒投入疫情防控阻击战，全力以赴开展患者救治。

26日，56岁的患者刘庆（化名）顺利从西安市新冠肺炎定点医院出院。患有基础疾病慢性肾衰竭的刘庆初入院时，还有些紧张和担忧，随着医护人员的精心治疗，他的身心状态逐步恢复。

陕西省卫生健康委副主任彭飞介绍，陕西将普通型及有重症高危因素的病例集中收治在多个定点医院，对有基础病的老年人、临产的孕妇、血液透析患者等特殊人群，特别是胸痛、卒中、创伤患者，收治到定点医院，同时加强多学科诊疗、中西医结合及重症医学力量配备，尽最大努力提高治愈率、降低重症率。

一些地方还采取暖心举措，竭力保障在院感染者住院期间的基本生活需求。

在山东滨州，市医疗救治专家组与定点救治医院医护人员对在院确诊病例实施“一人一策”，实行中西医结合精准施治。

“在院感染者的一日三餐由医护人员送餐到室，餐品由定点救治医院内部食堂提供，保证食材的新鲜与营养。”山东省滨州市卫生健康委党组书记、主任王东介绍，对于儿童等有特殊饮食需求的感染者，食堂可按照其要求提供餐食；有衣物等随身物品购置要求的，定点医院后勤保障部门也可提供代购服务。

“不打无准备之仗。加强医疗服务能力建设和救治资源准备，既是防控疫情、加强医疗救治的需要，同时也是‘平急结合’、促进医疗服务高质量发展的需要。”国家卫生健康委有关负责人说。

目前，陕西在定点医院设置床位11262张、在方舱医院建成床位27487张，在各市区储备45支共3000多人的医疗应急队伍；天津适时进行发热门诊扩容和后备定点医院、方舱医院的分级启用，新冠肺炎定点医院ICU床位不低于床位总数的10%；上海、福建、浙江、四川、贵州、安徽、湖南等省市紧急组建医疗队支援重庆，进一步充实专业医护力量……

经过各方面共同努力，一些地方疫情防控取得阶段性成效。在重庆，截至11月24日，本轮疫情以来收治的感染者已累计出院1.1万余人；全市社会面新发感染者占比从63%下降至8%，奉节、万盛等6个区县基本实现社会面清零。

落实落细，保障人民群众生产生活

在抗击疫情的关键时期，全力做好人民群众生产生活服务保障，不仅是战胜疫情的物质基础，也是增强抗疫信心的重要支撑。

27日早上8点，一批从西安组织采购的蔬菜已经运抵兰州新区。

近期，甘肃新冠肺炎疫情反复延宕。26日，受疫情影响，兰州新区日常采购大宗蔬菜的基地无法正常供应新鲜蔬菜。为保证防疫安全和新区居民日常生活，新区相关部门制定紧急预案，连夜帮助新区各大农贸市场从河南、陕西、甘肃武威等地组织货源，并提前查验运输司机的行程码、核酸检测结果等信息，向防疫部门备案，确保蔬菜等生鲜运输。

为守稳护牢人民群众的“米袋子”“菜篮子”，商务部加大对疫情较重地区的货源组织和调运力度，指导优化末端配送举措，交通运输部也采取系列措施“保通保畅”：严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行；严禁以车籍地、户籍地为依据限制货车通行，对有涉疫地区行程的货车司机，落实“‘即采即走即追’+闭环管理”要求……

安徽合肥方兴大道高速出口，一辆辆外地牌照的大货车有序停放，等待相关企业闭环接回装卸货物。现场的志愿者们给司机师傅们递上饮用水、面包等食品。来自河南开封的货车司机包师傅说，这是他本月第三次来合肥，“通行挺方便”。

据商务部市场运行监测系统显示，23日全国200家大型农副产品批发市场粮油价格基本稳定；肉类价格稳中有降，其中猪肉批发价格较11月初下降4.8%；禽蛋价格略有下降；蔬菜价格明显回落，30种蔬菜批发均价下降9.3%。

疫情防控要防止不作为、慢作为，也要避免层层加码，才能最大限度保护人民生命安全和身体健康。

11月27日，北京疫情防控有关负责人在新闻发布会上介绍，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，经严格评估，可适度扩大高风险区划定范围。严禁采用硬质围挡封堵消防通道、单元门、小区门。临时管控时间原则上不超过24小时。

针对“红码”“黄码”人员就医难问题，哈尔滨、呼和浩特、太原等地根据疫情防控形势，设置专门的“红码”“黄码”救治医院，满足疫情期间相关患者的就医需求，不少地方还推出了送医送药的服务。广州海珠区常务副区长傅晓初介绍，近期海珠区已累计为3.2万管控区域内的重点人群提供医疗服务9.3万人次。

疫情防控攻坚战，既要有信心，又要有耐心。各地各部门凝聚起众志成城、同心抗疫的强大合力，一定能赢得这场疫情防控阻击战的胜利。