警惕！这些不公平格式条款你“中招”了吗？

“快递保价1.8万元，损坏后只赔500元”“手机套餐期满后被自动续期扣费”“逾期交房不赔付，质量未合格就交房”“七天无理由退货变成七天有理而退货难”“交了定金，买不了车，定金也不给退”“医美未达承诺效果还产生副作用，机构拒不承认”……近两年，在消费生活中，一些商家通过单方变更服务协议、以消费者默认代替同意或变相取消选择权等形式的“不公平格式条款”对消费者实施欺诈。

中消协今年发布的《“不公平格式条款”消费者认知及线索征集调查报告》显示，87.88%的消费者遇到过不公平格式条款。遇到不公平格式条款后，超七成消费者仍会选择继续交易，主要原因在于经营者过于强势，消费者被迫同意格式条款内容，否则无法继续交易。

这些更具隐蔽性和迷惑性的“不公平格式条款”，违背了公平交易原则，侵犯了消费者的合法权益，破坏了市场竞争秩序。为多方合力共同破除各种消费“潜规则”，营造愿消费、敢消费的良好环境，人民网“人民投诉”平台即日起征集房产、医美、汽车、网游、电商等主要消费领域因“不公平格式条款”引发的相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号或扫描“人民投诉·一键维权”微信小程序留言、投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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