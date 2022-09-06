限制账号及虚拟道具使用……中消协提示防范网游领域“霸王”条款

人民网北京9月6日电 （记者孙红丽）中消协6日发布网络游戏领域不公平格式条款点评，包括不公平地限制账号及虚拟道具使用、免除经营者自身过错导致的责任、免除自身法定义务和责任、强行排除用户权利等情形。

不公平地限制账号及虚拟道具使用

有消费者连续7天未使用游戏账号后，网络游戏经营者不经事先通知，对该账号及账号下的游戏数据及相关信息采取删除等处置措施。

中消协提示，网络游戏用户对创建的账号、角色和获取的虚拟财产享有权益，该权益受法律保护。若网络游戏经营者回收账号、删除特定数据的时间间隔太短，或未经事先通知便采取处置措施，对于拥有账号使用权的用户而言是不公平、不合理的，侵害了用户的合法权益。

单方面更改游戏内容时免除责任

经营者单方面更改游戏内容，消费者不能追究其任何法律责任？

中消协提示，部分网络游戏经营者在协议中约定的“最终效果以游戏内为准”的条款违反了相关法律规定。此外，部分网络游戏经营者甚至要求消费者概括授权，同意运营商随意单方变更消费者已购游戏产品的设计、性能，且不追究其任何法律责任，剥夺消费者的选择权、公平交易权等，严重侵害了消费者的合法权益。经营者不得以单方规定或概括授权的方式强迫消费者同意此类协议条款。

免除自身过错导致的责任

因游戏软件BUG、版本更新缺陷等导致的游戏虚拟道具等账号数据或游戏数据发生异常，网络游戏经营者却表示不承担任何责任。

中消协提示，在格式条款中，网络游戏经营者免除自身过错导致的责任其实是变相地、不合理地加重用户的责任，将本应由经营者承担的不利后果和责任通过“霸王条款”强加给用户，侵害了用户的权益，属于“提供格式条款一方不合理地免除自身责任”的格式条款无效情形。

免除自身法定义务和责任

有网络游戏平台在协议条款中强调，公司对于用户经公司发布的广告、展示而购买、取得的任何产品、信息或资料，不承担任何责任。

中消协提示，网络游戏经营者通过游戏平台自行发布广告或者接受他人委托发布广告时，应当承担相应的审核管理义务。网络游戏经营者企图用其提供的格式条款免除公司自身法定义务与责任，意图使消费者不得追究其任何法律责任，属无效条款。

强行排除用户权利

对于排除用户对其所创作内容拥有的知识产权和隐私权的情况，中消协提示，知识产权、隐私权等均属于用户本应享受的主要权利，排除用户此类权利显然属于经营者随意扩大商业自治管理权的边界，应属无效条款。

享有单方解释权或最终解释权

另外，实践中，一些网络游戏平台经常在协议条款中强调，对游戏内容及本协议内容的最终解释权归公司所有。

中消协提示，网络游戏经营者作为网络游戏用户服务协议的提供方，若针对某一条款与用户理解有分歧，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。因此，规定经营者对游戏内容及服务协议内容享有单方解释权或最终解释权的格式条款违反了《民法典》有关格式条款的禁止性规定，属无效条款。