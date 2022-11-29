冠脉支架集采协议期满后接续采购开标 平均中选支架价格770元左右

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，11月29日，国家组织冠脉支架集采协议期满后接续采购在江苏常州开标，产生拟中选结果。共有10家企业的14个产品获拟中选资格，企业中选率达91%。平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。

据悉，国家组织冠脉支架集中带量采购（简称“集采”）自2021年1月落地实施以来，总体运行平稳，截至2022年10月底，共采购中选支架320万个，达约定采购量的1.3倍。

本次接续采购首次探索在全国范围统一开展接续工作，共3696家医疗机构参加，采购量约178万个。此次采购坚持“带量”原则，着眼于稳价格、稳供应、稳预期，探索了适用于集采协议期满后接续的采购规则，将进一步释放集采改革红利，让患者持续受益。

与上一轮集采相比，本次接续采购中选价格总体保持平稳，参加的医疗机构增加40%，支架采购量增加30%，中选企业增加2家，中选产品增加4个，品种更加丰富，供应更有保障，冠脉支架集中带量采购的成果得到巩固。

下一步，国家医保局将会同有关部门，按照国家组织高值医用耗材集采探索的既有规程，指导联采办和各地区做好采购协议签订、中选产品挂网、医保基金预付等中选结果落地实施工作，确保全国患者于2023年1月份用上接续采购的中选产品，与上一采购周期平稳衔接。