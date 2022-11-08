支架并非“护身符” 心梗患者别大意

老张于一天晚上突发心梗，被救护车紧急送往医院。医生给老张做了冠脉造影术，发现两支冠状动脉有不同程度的狭窄，遂植入了两枚支架。术后医生建议老张改善生活方式，并长期进行药物治疗。但是老张觉得自己已经做支架手术了，就没把医生的叮嘱放在心上，擅自停了药。

这是老张的第一次支架经历。

事情还没完……

两年后，老张再次突发心梗入院。医生给老张做了冠脉造影术，发现又有两支冠状动脉有不同程度的狭窄，于是又植入了两枚支架。

术后老张觉得很奇怪，问医生：大夫，您说我已经做了支架，血管也通了，为什么还会再发生心肌梗死啊？

医生给老张举了一个形象的例子：支架手术就相当于扩宽了堵塞处的河道，并暂时清理了泥沙，然而不控制源头的问题，仍会有泥沙不断进入河道，再次造成阻塞。

说到这里，重点来了：支架并不是心肌梗死病人的“护身符”，千万不要认为自己已经做了支架手术就可以高枕无忧了。

一方面，很可能有多处的血管狭窄，而一枚支架通常只能开通一处狭窄。另一方面，开通的血管可能会再次狭窄。此外，伴有的心血管危险因素还会促使新的动脉粥样硬化产生或加重原有的动脉粥样硬化。

冠心病患者植入支架以后，仍应该按照医生的要求，坚持长期服用冠心病二级预防用药。同时，改善不良的生活方式不能忽视，尽量低盐低脂饮食，加强运动，戒烟限酒，避免压力过大及情绪紧张。此外，还要控制好血压、血脂及血糖等诸多危险因素，定期于医院复诊，监测各项指标，这样才能最大程度地保护心脏、保护自己的血管，使得支架持续的通畅，使自己长久获益。

文/王欣（北京朝阳医院）