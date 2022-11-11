国家组织冠脉支架集采接续采购 首年需求量超180万个

新华社天津11月11日电（记者彭韵佳、张建新）国家组织高值医用耗材联合采购办公室日前发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购公告（第2号）》，将开展国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购，首年采购需求总量约为186.5万个。

“医疗机构填报的支架需求量较上一轮集采的需求量增加53万个。”国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长、天津市医药采购中心副主任高雪介绍，国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购报量准确，共有3696家医疗机构参与报量，比上一轮增加了1288家。

根据集采公告，此次接续采购产品共19种。采购产品为获得中华人民共和国医疗器械注册证并许可上市的冠状动脉药物洗脱支架系统（简称冠脉支架），材质为钴铬合金或铂铬合金，载药种类为雷帕霉素及其衍生物。

在最高有效申报价方面，冠脉支架产品最高有效报价为798元/个，伴随服务最高有效申报价为50元/个，最高有效申报价合计为848元/个。

此次冠脉支架接续采购周期为3年，以联盟各地区中选结果实际执行日起计算。在采购周期内，每年签订采购协议。续签采购协议时，原则上各医疗机构填报总需求量不得低于上年实际采购量的95%，对同一中选企业填报的需求量不低于该中选企业上年协议采购量的90%。

据悉，首批国家组织冠脉支架集中带量采购协议期将于2023年1月到期。此次冠脉支架国家集采接续采购将于2022年11月29日开标。