国家药监局：深入排查化解农村药品安全风险隐患

人民网北京11月29日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，11月29日，国家药监局召开农村药品安全专项整治工作会议，研究部署深化农村药品安全专项整治的工作措施。

国家药监局党组成员、副局长徐景和强调，各级药品监管部门要认真贯彻落实党中央国务院决策部署，按照专项整治行动的总体要求，绵绵用力、久久为功，持之以恒做好农村药品安全监管和专项整治工作。

一要深入排查化解农村药品安全风险隐患。要结合日常监管和本地实际，深入排查梳理风险，定期进行风险会商，建立问题清单并实行销号管理，加强制度建设，形成长效机制。

二要分类解决农村药品安全问题。对故意违法违规或者严重违法违规的，要严惩重处，形成震慑效果；对生产经营使用不规范的，要指导企业强化责任意识、合规意识，督促企业加强质量管理体系建设并保证有效运行。

三要全面加强农村药品监管能力建设。要强化检查核查、检验检测、监测评价等体系建设，加强农村药品监管信息化建设，加大专业人才培养力度，提升农村药品监管执法水平。

四要充分发挥集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作机制作用。做好统筹协调工作，加快建立健全集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作机制，推动形成高效、协同、专业的药品监管体系，凝聚基层药品监管合力。

五要形成药品安全专项整治社会共治大格局。要加强与相关部门的协作协同，深化农村药品监管网和供应网建设，积极开展药品安全科普宣传，畅通投诉举报通道，加强示范基地建设，发挥引领带动作用，形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的多元治理格局。