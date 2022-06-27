国家食品安全风险评估中心：初步掌握我国主要食品污染状况和趋势

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）国家卫健委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来食品安全和营养健康工作进展与成效。

国家食品安全风险评估中心主任李宁在会上介绍，按照《食品安全法》要求，我国从2010年开始组织实施国家食品安全风险监测和风险评估工作。通过连续十多年的监测，初步掌握了我国主要食品污染状况和趋势，如发现局部地区部分食品重金属污染、农兽药残留超标、致病菌污染以及新的潜在的其他风险等食品安全隐患，对发现的隐患及时开展风险评估，通报相关监管部门及时制定修订相关限量标准，有效发挥了监测评估的预警作用。同时，也基本掌握了我国不同地区、不同季节主要食源性疾病的发病趋势和发病规律。

李宁举例称，根据各地报告，我国毒蘑菇中毒主要发生在南方一些地区，前些年，全国年均发生中毒1500余起，每年死亡70人以上，近年来，通过地方加强对中毒高发地区及时发布风险提示和加大消费者不采不食野生蘑菇针对性的科普宣传，明显降低了毒蘑菇中毒的发生起数和死亡人数。