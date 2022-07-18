国家药监局：集中查处一批大案要案 维护人民群众用药安全

人民网北京7月18日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，7月15日，国家药监局召开药品安全专项整治工作领导小组会议强调，要按照国务院集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组第一次会议部署要求，坚持严厉打击违法犯罪与强化日常监管、完善长效机制相结合，集中查处一批大案要案，消除一批风险隐患，加快提升监管能力、完善监管机制、消除监管盲区，切实保障药品安全形势稳定，维护人民群众用药安全。

会议指出，今年以来，国家药监局深入开展药品安全专项整治行动，有力维护了全国药品安全形势总体稳定。

会议对药品安全专项整治行动下一阶段重点工作作出部署。一是集中查办大案要案。持续加大执法办案力度，严厉打击违法违规行为，落实违法行为处罚到人要求，果断处置突出问题。与公安机关建立健全行刑协作机制、研究破解难题、形成工作合力，与市场监管部门打好“组合拳”，有效发挥行业自律、舆论监督、投诉举报的作用，把监督网络延伸至社会公众。

二是强化安全隐患排查。加强“两品一械”全生命周期各环节动态监管，全面排查、处置风险隐患，把药品安全隐患化解在萌芽状态。

三是加快完善长效机制。针对发现的突出问题，尽快修改完善有关法规制度，出台监管急需规章制度，切实延伸监管触角，消除监管盲区。

四是全面加强能力建设。进一步完善药品监管体系，创新监管方式方法，严格落实各级监管事权，合理配置监管力量，加强跨区域跨层级药品监管协调联动，推动监管政策一体化、监管能力一体化、监管质量一体化。

五是做好新闻宣传工作。建立稳定高效的新闻宣传机制，有力彰显全面加强药品安全管理、打击危害药品安全违法犯罪行为的坚定决心和实际行动，形成强大声势、强大震慑。