国家医保局：新冠疫苗费用由医保基金和财政共同负担

人民网北京4月2日电 （记者乔业琼）新冠病毒疫苗可以显著降低重症，降低死亡，实行全民免费接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署，意义重大。近日，国家医保局有关司负责同志就社会普遍关心的新冠病毒疫苗价格情况、采购疫苗对医保基金的影响等问题，接受了记者采访。

该负责人表示，2021年2月，国家正式启动居民免费接种新冠病毒疫苗，疫苗采购和接种费用主要由医保基金和财政共同负担，同时国家医保局临时承担了与企业谈判磋商疫苗采购价格的工作。

居民免费接种疫苗初期，新冠病毒疫苗生产企业少、产能不足，全球范围内供求矛盾非常突出。国家医保局反复沟通协调国内疫苗生产企业，首轮将灭活疫苗采购价格降到不超过90元/剂，整体低于企业供给国际价格。后又多次与企业磋商，推动企业连续降价，先后降至40元/剂、20元/剂左右。同时配合有关部门协调生产能力强、供应量大的疫苗生产企业免费提供疫苗6亿剂，促使其履行社会责任。近期，国家医保局已再次组织与企业谈判磋商，新的议定价格已降至更低水平。

就全民免费接种疫苗是否会影响医保基金平稳运行的问题，该负责人表示，目前，我国已经接种32亿剂次疫苗，疫苗费用1200余亿元，由医保基金和财政共同分担，疫苗支出费用在医保基金可承受范围内。

“正是因为疫苗接种资金等各方面保障到位，在世界人口大国中，我国的接种速度最快，覆盖面最广。”该负责人表示，下一步，国家医保局将结合疫情防控需要，继续做好相应的费用保障工作，服务疫情防控大局。