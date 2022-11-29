国家卫健委：11月28日新增新冠肺炎本土确诊病例3561例、无症状感染者34860例

11月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3624例。其中境外输入病例63例（广东19例，北京16例，福建7例，上海6例，江苏4例，浙江2例，重庆2例，四川2例，内蒙古1例，辽宁1例，山东1例，湖北1例，陕西1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（浙江2例，广东2例，江苏1例，福建1例，重庆1例）；本土病例3561例（广东1168例，北京957例，重庆209例，四川177例，河南164例，云南144例，山西135例，内蒙古90例，山东59例，浙江57例，福建57例，黑龙江50例，湖南41例，陕西38例，湖北26例，辽宁24例，吉林23例，新疆23例，江苏22例，上海20例，河北19例，贵州18例，海南12例，青海7例，安徽5例，广西4例，天津3例，江西3例，西藏3例，甘肃3例），含944例由无症状感染者转为确诊病例（广东699例，重庆71例，云南31例，浙江22例，四川18例，北京16例，河北16例，黑龙江13例，河南13例，山西10例，湖南9例，福建5例，陕西5例，青海5例，山东3例，甘肃3例，内蒙古2例，广西2例，江苏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例2786例，其中境外输入病例67例，本土病例2719例（广东1259例，北京662例，四川175例，重庆142例，内蒙古95例，云南71例，山西57例，河北48例，河南38例，陕西30例，江苏26例，辽宁22例，新疆15例，山东12例，福建11例，贵州11例，黑龙江9例，湖南9例，浙江6例，青海5例，天津4例，安徽3例，广西3例，西藏2例，甘肃2例，吉林1例，上海1例），解除医学观察的密切接触者225224人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例777例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27494例，累计治愈出院病例26717例，无死亡病例。

截至11月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例33967例（其中重症病例106例），累计治愈出院病例276048例，累计死亡病例5233例，累计报告确诊病例315248例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者12393890人，尚在医学观察的密切接触者1940837人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者35021例，其中境外输入161例，本土34860例（重庆8583例，广东7725例，北京3429例，四川1406例，山西1335例，新疆991例，陕西900例，吉林809例，山东808例，天津791例，青海730例，河北697例，河南682例，湖北623例，甘肃609例，云南566例，辽宁542例，黑龙江541例，宁夏465例，江苏436例，内蒙古397例，安徽393例，广西382例，湖南319例，浙江202例，上海158例，贵州116例，福建115例，江西54例，海南39例，西藏15例，兵团2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者14435例，其中境外输入148例，本土14287例（广东3702例，重庆1862例，北京1358例，黑龙江1167例，新疆914例，内蒙古904例，河北753例，河南623例，甘肃404例，山西374例，四川360例，山东311例，陕西258例，青海233例，湖南188例，云南146例，江苏123例，湖北121例，宁夏116例，安徽66例，吉林60例，辽宁50例，天津40例，福建28例，江西28例，贵州28例，上海26例，广西21例，西藏17例，浙江4例，兵团2例）；当日转为确诊病例951例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者362122例*（境外输入1698例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8736493例。其中，香港特别行政区457323例（出院98471例，死亡10718例），澳门特别行政区799例（出院789例，死亡6例），台湾地区8278371例（出院13742例，死亡14276例）。

备注：*北京核减1例