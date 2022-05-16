北京新增39例本土确诊病例和15例本土无症状感染者

中新网5月16日电 据北京市卫健委官方微信消息，5月15日0时至24时，北京新增39例本土确诊病例(含1例5月7日、1例5月9日、1例5月12日、2例5月13日诊断的无症状感染者转确诊病例)和15例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院41例。

本土确诊病例

确诊病例1、2：现住西城区车公庄北里。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例3：现住朝阳区城锦苑小区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例4、5、6：现住朝阳区南新园小区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住海淀区中铝大厦。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住海淀区安河公寓。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住海淀区皂君东里。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住海淀区红联村。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住海淀区朱房后街。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例12至16：现住海淀区三才堂水清木华园小区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住丰台区民岳家园小区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例18、21至24：现住丰台区建邦枫景小区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例19、20：现住丰台区丰台路口。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住房山区滨水雅园西区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例26、29：现住房山区碧波园小区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例27、28：现住房山区五侯村。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例30：现住房山区苏村。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例31：现住房山区世茂维拉小区。5月15日诊断为确诊病例。

确诊病例32至34：现住通州区吉祥园小区。5月15日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1：现住西城区春风小区。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住西城区小酱坊胡同。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区南新园小区。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住海淀区安河公寓。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住海淀区皂君东里。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住海淀区三才堂水清木华园小区。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7、8：现住丰台区岳各庄清洁队。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：现住丰台区民岳家园小区。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者10至13：现住丰台区建邦枫景小区。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：现住房山区苏村。5月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：现住房山区碧波园小区。5月15日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

各单位、部门、行业要严格落实“四方责任”，切实履行服务保障、监督管理、健康宣教、应急处置责任，加强人员管理，建立防控台账，做好环境消毒，落实健康监测、核酸检测、查验证明等防控措施。加强重点行业管理，落实重点行业责任，快递外卖配送、农贸批发市场、餐饮超市等食品经营单位、宾馆酒店、公交地铁、环卫及物业等重点人群要做好核酸筛查。加强居民小区出入管理，社区(村)、物业部门要切实履行管理职责，严格落实扫码登记、验码测温、查验核酸证明等防疫措施。广大市民朋友积极配合区域核酸筛查，就近就便参加核酸检测，服从现场安排，有序排队，正确佩戴口罩，保持安全距离，不聚集、不扎堆，检测后应戴好口罩立即离开。