推动中医文化走进阿联酋

2001年，从北京中医药大学本科毕业的李华飞在机缘巧合下接受了师兄习静东的邀约，前往阿布扎比华仁堂中医诊所担任助理。时光荏苒，今年已是李华飞在阿联酋生活、工作的第20个年头。他一手拿针，一手执笔，推动中医药文化走进阿联酋。

为阿联酋患者治病解忧

初到阿布扎比，李华飞就凭借过硬的医学知识和不错的英语能力，成为华仁堂中医诊所内老医师们的得力助手。他回忆：“跟着老医师们，我学到了很多临床技巧，为之后的独立打拼打下良好基础。”

2012年，李华飞加入阿联酋欧洲医疗中心，成为中医科主任。从上午9点到晚上7点，他平均每天接待约15名患者。李华飞介绍：“我的患者90%都是外国人，病症主要是不孕不育、焦虑症、抑郁症、失眠等，针灸则以偏头痛和中风后遗症患者为主。”

在李华飞的朋友圈里，不时能看到他分享的治疗不孕不育的案例。他说：“最近，一名病人通过针灸先后怀上了3个孩子，第3个孩子还有几周就出生了。像这样一家三娃的案例还有很多，其中不乏44岁、45岁的高龄产妇。看着母亲们发来的婴儿照片，我很欣慰。”

李华飞的口袋里随时备有针灸针，他在火车、飞机、轮船上都为人做过针灸。“2019年9月，我从成都双流机场出境，队伍前突然有人倒地。我急忙上前观察，只见病人口吐白沫、牙关紧闭，我第一反应是癫痫突发。紧要关头，我掏出包里的针灸针，一针扎入人中穴，病人逐渐苏醒、恢复了神智。”

让更多人了解中医

2021年10月，李华飞作为中国中医代表登上迪拜世博会的展台。他说：“在5分钟的讲解时间里，我介绍了针灸是什么、针灸的疗效以及新冠肺炎疫情下针灸的作用。现场有两名志愿者主动试针，其中一名志愿者肩颈痛严重，我用针扎了他的外关穴位，疏通三焦经。展示结束后，不少观众前来咨询。”

此前，中东广播中心报道了李华飞的针灸故事，一名尼日利亚妇女听说后专程飞到迪拜求医。李华飞说：“她是一名38岁的不孕不育患者。经过一个月治疗，第2个月她就怀上了孩子，还给我发来孩子的照片。”

疫情期间，李华飞为华侨华人免费咨询新冠病情上百次，开具处方药50余例。李华飞感慨：“疫情严重时，我一天网诊了20余名病人，开的方子大多为大青龙汤，病人基本上服用一两副后，症状就能得到缓解。中医药在抗疫中发挥作用，让我倍感骄傲。”

2021年，李华飞获得阿联酋政府颁发的“10年黄金签证”。对此，他表示：“黄金签证由迪拜酋长亲自签发，是对我过去20年中医工作的肯定，更是对中国中医文化的认可。未来，我将继续在阿联酋推广中医，让更多人了解中医、选择中医。”

帮助华侨华人融入当地

李华飞的小说《迪拜，我的一千零一夜》于2014年成功出版，讲述了他在迪拜的奋斗时光。

谈及创作初心，李华飞表示：“在迪拜，我遇到了形形色色的人，经历了很多具有戏剧性的故事。开始构思这本小说时，迪拜华侨华人已达到几十万。我希望能有一本书帮助大家了解阿联酋的历史文化、人文典故，更好地融入当地社会。”

小说出版后，李华飞收到了各方反馈，其中最让他动容的是迪拜华侨华人的感同身受。李华飞说：“一些曾经经历过困难时光的朋友发来信息，表示自己哭着看完了整本书。小说开头，主人公在公园长椅上睡了3晚，这是我的亲身经历。读完书后，很多人来问我睡的是哪张椅子，说不定他们也睡过。这说明，那段日子是我们的共同记忆。”

李华飞热衷于挖掘阿联酋华侨华人历史。最近，他在网上淘到了3封上世纪末由迪拜寄往中国的信件。他表示：“阿联酋华侨华人历史并不长，这些信件是宝贵的历史资料。”