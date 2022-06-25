国家中医药管理局：扩大全科医生特设岗位里中医医师招生规模

人民网北京6月25日电 （记者乔业琼）6月24日，国家中医药管理局就《关于加强新时代中医药人才工作的意见》（以下简称《意见》）及中医药人才工作有关情况举行新闻发布会，并答记者问。

“中医药的优势在基层，中医药的声音在基层，老百姓确实是希望在家门口看上好中医。”国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧表示，《意见》对基层人才队伍建设提出要求，“十四五”期间，将主要从以下几个方面采取措施：

第一，扩大供给。继续会同教育部、卫健委一起做好农村定单定向免费医学生的培养。一方面，从国家层面扩大本科层级的免费医学生的培养规模。另外，支持地方、鼓励地方开展专科层面的免费医学生的培养，同时通过全科医生的培养、转岗培训等，进一步扩大供给。

基层老中医药专家传承工作室受到了基层专家的欢迎，“十四五”期间将加大规模，争取到2025年为每个县级机构建立1—2个工作室。这个工作室有特殊的要求，就是工作室的老专家要带基层医生，争取把基层医生带起来。从扩大供给方面，向所有基层医疗机构的医师开展全员中医药知识的培训，包括乡村医生，实现培训全员覆盖，真正在基层培养一支“能中会西”的队伍，为百姓提供中西两法的医疗服务。

第二，推动人才向基层流动。强化基层医疗机构人才的配备，在全科医生特设岗位里面扩大中医医师的招生规模。鼓励退休的中医医师和中医的专长医师到基层执业。推广“县管乡用”“乡管村用”等管理模式，鼓励县域里面的医共体、医联体人才上下流动。落实服务基层制度，要求中医医师晋升副高级职称，应当有累计一年以上的、在县级以下的医疗机构或者对口支援的医疗机构提供服务的经历。提出到2025年社区卫生服务站至少配备一名中医类别的医师，或者能够提供中医药服务的临床类别医师，80%以上的村卫生室至少配备一名能够提供中医药服务的医务人员。

第三，改善基层人才发展环境。推动各地完善基层中医药人才薪酬分配、待遇保障的机制，完善基层医疗机构的绩效工资总量的调整机制，保障县乡医务人员的合理待遇。在职称评审中，增加基层医疗卫生机构中医药中高级专业技术岗位的比例，对基层一线中医药专业技术人才实行“定向评价、定向使用”。