社区卫生室有了“中医疗法”

“社区卫生室治好了俺的病！”连日来，家住山东省东营市龙居社区的李学泽逢人便夸社区卫生室，经过社区卫生室的中医治疗，他扔掉了赖以生活的拐杖。

原来，2019年10月的一天，李学泽突然感觉右胳膊、腿不听使唤，家人赶紧拨打了120急救电话，医院鉴定为突发脑梗，经过半个月的住院治疗，命是保住了，腿却走不了路了。

“邻居推荐我到卫生室做中医治疗，经过医生为我精心做电针灸、拔罐、艾灸等治疗，一个多月就有了明显效果。现在我不用拐杖就能走路啦，虽然还不能走很远，但已经能自己照顾自己了！”李学泽说。

龙居社区卫生室社区医生李东蕊介绍，过去为群众诊疗主要是用西药，治疗手段较为单一。近年来，全区为村卫生室建了国医堂（中医科），配备多种中医诊疗设备，组织集中培训、实操演练、中医专家面对面讲、手把手教等教学活动，帮助基层医务人员掌握了多种中医诊疗技术。

如今，东营区的群众在家门口就可以享受到中西医结合诊疗服务。“现在我们这儿可以按摩、拔罐、电疗、艾灸、针灸、贴敷等，技术越来越全面了。”李东蕊说。

近年来，东营区全面展开中医药诊疗服务进基层行动，依托区人民医院，投资1500万元实施中医院民生项目建设工程，区级医院均设立中医科，8处镇（街道）卫生院（中心）及12处胜利油田移交医疗机构已全部完成国医堂（中医科）建设。投资64.4万元为辖区133家村卫生室按需配备中医药设备800余台，对14家中医药特色卫生室实施重点扶持，这些中医诊疗机构与辖区3家民营中医医院、50余家中医门诊部、个体诊所等中医机构形成了全区中医药服务体系。此外，当地还持续加大对基层医务人员中医药培训力度，通过开展优秀中医师“一对一”下基层卫生室帮扶、现场培训指导教学等举措，已开展各级各类中医药适宜技术培训千余人次，基层医务人员中医药服务能力明显增强。