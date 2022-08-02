截至2022年6月，全国备案中医诊所28280个

人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来中医药政策体系完善和服务能力提升有关情况，并答记者问。

“截至2022年6月，全国备案中医诊所共计28280个。”国家中医药管理局医政司副司长赵文华在会上表示，中医诊所是直接服务群众的基层中医医疗机构，对中医诊所实行备案管理，简化了举办中医诊所的程序，体现了简政放权、放管结合、优化服务的深化改革精神。

赵文华介绍，根据《中医药法》第14条规定，2017年9月22日，原国家卫生计生委发布了第14号令，印发《中医诊所备案管理暂行办法》，将中医诊所由许可管理改为备案管理，举办中医诊所的，报拟举办诊所所在地县级中医药主管部门备案后即可开展执业活动。

为配合《中医诊所备案管理暂行办法》的顺利实施，国家卫生健康委、国家中医药管理局颁布了《中医诊所基本标准》等相关文件。在医疗机构注册联网管理系统中增加了中医诊所的备案模块，实现了备案管理的信息化操作，异地互联互通和联网管理，方便群众申请和各级中医药主管部门受理。

赵文华说，下一步，国家中医药管理局将贯彻落实国务院关于全面将诊所由设置审批改为备案管理的要求，一是指导各地中医药主管部门落实监管职责，将备案的中医诊所纳入卫生健康监督工作中，加强事中事后监管，持续推进不良执业行为记录制度，促进中医类诊所规范发展。

二是督促指导各地中医药主管部门定期组织中医诊所负责人学习卫生健康法律法规和医疗机构感染防控、传染病防治等知识，促进中医诊所依法执业。定期组织执业人员参加继续教育，提高其专业技术水平。

三是配合国家卫生健康委不断优化诊所备案管理信息系统，解决基层实际操作中的困难和问题，实时掌握全国中医类诊所备案工作进展和备案诊所的信息。