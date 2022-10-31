直播预告：专家谈如何实现科研创新与人才建设协同发力

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

11月1日14:00，九江学院附属医院院长殷小平将做客直播间，以“科研创新与人才建设协同发力”为题与大家进行探讨。

嘉宾简介

殷小平，九江学院附属医院院长、党委委员，中国医师协会神经病学分会委员、中华医学会神经病学分会脑血管病学组委员、中国医师协会神经病学分会脑血管介入专业委员会委员、中国研究型医院学会神经科学专业委员会委员、中国卒中学会脑血管病高危人群分会委员、卫生部脑卒中筛查与防治委员会中青年专家委员会常委、中国老年医学学会神经医学分会常委、中国微循环学会神经保护与康复专业委员会常委。

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