全力守护2.67亿多老年人健康养老——2021年度国家老龄事业发展公报透视

国家卫生健康委、全国老龄办日前发布的《2021年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%；全国65周岁及以上老年人口20056万人，占总人口的14.2%。

面对近年来人口老龄化程度加深的现实问题，我国实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务，全力守护最美“夕阳红”。

树立积极老龄观、健康老龄化理念

老龄事业发展公报显示，2021年我国深入实施积极应对人口老龄化国家战略，对新时代老龄工作作出部署，加快建立健全相关政策体系和制度框架，要把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。

2022年10月25日，在杭州市临安区昌化镇居家养老服务中心老年食堂，工作人员给老人递上配好的午餐。新华社记者 徐昱 摄

“积极老龄观、健康老龄化理念是积极应对人口老龄化的关键所在。”北京大学教授王红漫说，实现居民健康进入老年时期，使其在老年时期具有社会日常生活功能，那就需要在全社会从幼年时开始贯彻健康老龄化策略，老年人应主动积极地过好健康生活并维护自身的健康。

老龄事业发展公报显示，全国共有国家老年医学中心1个，国家老年疾病临床医学研究中心6个，设有老年医学科的二级及以上综合性医院4685个，建成老年友善医疗机构的综合性医院5290个、基层医疗卫生机构15431个，设有安宁疗护科的医疗卫生机构1027个，设有老年人“绿色通道”的二级及以上综合性医院超9000个。

国家卫生健康委老龄健康司有关负责人表示，应对人口老龄化问题，需要社会各界协同发力，切实解决老年人看病就医难题，共同构建一个和谐友好、敬老爱老，同时能够让老年人发光发热、实现自我价值的社会。

多措并举满足老年人健康服务需求

人口老龄化是我国今后相当长一个时期的基本国情，健康服务是老年人急迫突出的需求，促进健康老龄化是积极应对人口老龄化的长久之计。

2022年9月6日，在山东省滨州市沾化区康教医养综合服务中心国学堂，院长高子美在为老人讲解疫情防控知识。新华社记者 范长国 摄

老年健康政策进一步健全、老年健康服务供给持续强化、老年健康宣传教育广泛开展……老龄事业发展公报显示，截至2021年末，在全国城乡社区获得健康管理服务的65周岁及以上老年人达到11941.2万。378.3万残疾老年人获得基本康复服务。

2022年政府工作报告明确提出“优化城乡养老服务供给”“创新发展老年教育”“推动老龄事业和产业高质量发展”等内容，从多角度满足老年人健康服务需求，进一步优化养老服务工作。

“我国积极应对人口老龄化战略的全面有效推进仍需进一步结合当前国情、社情和家情现状。”国家卫生健康委老龄健康司有关负责人说，老龄化社会是一个多重复合型问题，不能仅靠单一政策或举措，需要多措施、多手段、多视角、多维度结合的办法逐步渗透。

创新养老服务模式让更多老年人受益

《关于深入推进医养结合发展的若干意见》《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》……面对不断增加的老龄人口问题，我国提出医养结合重要举措，对创新养老服务模式作出规划设计，指导各地不断探索和创新形式，推动建设老年友好型社会。

2021年12月28日，河北省景县人民医院医养中心工作人员帮助老人喝水。新华社记者 朱旭东 摄

湖南省株洲市人民医院在各社区探索建成20余个健康驿站，围绕“大健康”开展健康教育、慢病管理等个性化服务，解决老年人看病难问题；南京市鼓楼区卫健委建成33个家医工作室，成为基层医疗工作的延伸，缩短老年人就医距离……近年来，各地不断创新医养、康养服务模式，多样化满足当地老年人健康和养老服务需求。

老龄事业发展公报显示，我国将医养结合纳入全国质量工作考核内容，开展2021年医养结合机构服务质量提升行动。截至2021年末，全国共有两证齐全（具备医疗卫生机构资质，并进行养老机构备案）的医养结合机构6492家，机构床位总数为175万张；医疗卫生机构与养老服务机构建立签约合作关系达7.87万对。

困难老年人也是老龄化社会中不可忽视的一个群体。老龄事业发展公报指出，健康中国行动老年健康促进行动扎实推进，15个省（区、市）持续开展老年人失能（失智）预防干预试点。2021年为7.7万名困难重度残疾老年人家庭进行了无障碍改造。

北京大学人口研究所所长陈功说，人口老龄化背景下，要重点关注失能（失智）、慢性病、高龄、残疾等困难老年人的基本服务需求，帮助困难老年人解决养老后顾之忧，安享幸福晚年。