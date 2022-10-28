国家卫健委：10月27日新增新冠肺炎本土确诊病例214例 本土无症状感染者1123例

10月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例262例。其中境外输入病例48例（福建13例，广东11例，四川7例，北京5例，上海4例，云南4例，江苏2例，天津1例，内蒙古1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在四川）；本土病例214例（内蒙古37例，广东27例，山西26例，湖南24例，四川15例，福建13例，陕西13例，新疆12例，江苏10例，北京6例，重庆6例，青海6例，黑龙江5例，河南4例，安徽2例，山东2例，云南2例，天津1例，河北1例，浙江1例，西藏1例），含16例由无症状感染者转为确诊病例（陕西5例，四川3例，北京2例，福建2例，内蒙古1例，江苏1例，浙江1例，青海1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例270例，其中境外输入病例59例，本土病例211例（广东36例，内蒙古35例，山西30例，重庆17例，北京15例，新疆15例，云南12例，四川11例，河南7例，江苏6例，陕西6例，浙江4例，山东4例，黑龙江3例，安徽2例，福建2例，贵州2例，天津1例，辽宁1例，上海1例，湖南1例），解除医学观察的密切接触者62471人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例551例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25597例，累计治愈出院病例25046例，无死亡病例。

截至10月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3658例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例249776例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例258660例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7498237人，尚在医学观察的密切接触者489417人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1244例，其中境外输入121例，本土1123例（福建163例，内蒙古110例，新疆110例，青海103例，山东91例，广东88例，山西81例，湖北57例，湖南51例，陕西35例，黑龙江30例，四川28例，云南28例，江苏25例，重庆23例，河北20例，河南16例，甘肃14例，上海11例，安徽7例，广西7例，天津6例，西藏5例，浙江4例，北京3例，辽宁3例，宁夏3例，江西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者882例，其中境外输入117例，本土765例（新疆276例，内蒙古89例，湖北46例，云南35例，甘肃33例，山西30例，广东30例，上海28例，陕西27例，四川22例，黑龙江19例，天津15例，河北15例，安徽15例，山东15例，重庆15例，江苏10例，河南10例，广西7例，贵州7例，吉林6例，辽宁5例，湖南5例，西藏4例，浙江1例）；当日转为确诊病例17例（境外输入1例）；尚在医学观察的无症状感染者15902例（境外输入1085例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8024521例。其中，香港特别行政区432187例（出院90642例，死亡10358例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7591541例（出院13742例，死亡12563例）。