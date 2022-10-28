直播预告：男性请注意 专家教你如何保护生育力

10月28日是“世界男性健康日”，也是第23个“中国男性健康日”。近年来，男性健康问题越来越受到大家的关注和重视。众所周知，精液质量是体现男性生育力的重要指标。充分了解精液的构成、作用、异常情况等，男人就可对自身健康状况有更加直观而深入的认知。

10月28日14:00，北京大学第三医院泌尿外科副主任/生殖医学科副主任洪锴将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享男性健康的相关知识，教大家破译精液里暗藏的健康密码，欢迎届时收看。

专家简介：

洪锴，医学博士，主任医师，博士生导师，北京大学第三医院泌尿外科副主任/生殖医学科副主任，中华医学会男科分会常委，中华医学会男科分会手术学组副组长、中华医学会泌尿外科分会基础研究学组委员，中国性学会男性生殖医学分会副主任委员，中华医学会男科学分会常委兼手术学组副组长，中国医师协会生殖医学专业委员会男性生殖学组副组长等学术兼职。

如何收看直播：

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