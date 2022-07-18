流产这事儿 男人还真撇不清关系

流产真的只是女人的问题吗？想必很多有过这种不堪经历的女性、男性都会有这样的困惑。生育一个健康的孩子，不仅仅是女性的事，其实流产真的和男人有关系。

但是实际上，不孕不育门诊来看病的往往是女性，流产来检查的也是女性，为什么会出现这种情况？这还是因为认识的误区。接下来就谈谈男性和流产的关系。

男性和流产相关的主要有以下指标：

精子DNA碎片率：又叫DFI，这是目前科学研究确认的和流产相关的指标，一旦这个指标超过正常范围，流产的概率会上升。如果碎片率达到25%以上，活产的概率就很低了。如果有过流产病史的男性，以及年龄偏大的男性应当进行这一检查。这个检查是无创的，通过精液分析检测。

染色体核型：孩子的染色体来源于父亲和母亲，双方的染色体共同构成胎儿染色体，如果父亲染色体存在异常，就有可能导致胎儿染色体异常，在“物竞天择”法则的作用下出现流产。如果出现流产两次或者两次以上，则应当检查染色体核型。

其他比如HPV感染：病毒将可能随着精子和卵子结合，存在于囊胚之中，导致流产。

因此，男性在生育前也是需要检查相关指标的。其实男性检查的便捷性和低费用性应当成为生育的检查优先的对象，而不是一开始就检查女性。男性最首先要做的检查就是精液的检查，仅需数百元，根据精液质量决定进一步的检查方案。而女性的评估相对来说复杂得多，甚至很多检查是侵入性的。

因此，我们一般更为推荐男性积极地进行生育评估。

文/莫志强（北京儿童医院顺义妇儿中心）