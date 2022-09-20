直播预告：爱美更要安全 口腔正畸安全指南

口腔正畸治疗主要通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿及颌面部的神经及肌肉之间的协调性，矫治目标是达到口颌系统的平衡、稳定和美观。口腔正畸治疗的风险应怎样降低？术后又有哪些注意事项？

9月20日19:00-20:00，“人民好医生”客户端邀请上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔正畸科主任房兵做客人民好医生，为大家详细讲解正畸风险控制相关问题。

专家介绍：

房兵，主任医师、教授、博士生导师、上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔正畸科主任。兼任中华口腔医学会口腔正畸专委会侯任主任委员、中华口腔医学会口腔美学专委会副主任委员等多个学术组织委员。

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