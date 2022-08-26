国家药监局：强化重点实验室建设 推进药品监管科学协同发展

人民网北京8月26日电 （记者孙红丽）8月25日，2022年全国药品监管科技暨国家药监局重点实验室工作电视电话会议在京召开。会议指出，药品监管科技工作面临新形势、新机遇，需准确把握当前形势，进一步深入开展监管科学研究，强化重点实验室建设，推进药品监管科学协同发展，加强检验检测机构管理建设，研究解决影响药品监管科技支撑和创新发展的深层次问题。

近年来，国家药监局启动实施中国药品监管科学行动计划，实施两批共19个重点研究项目，推进国家药监局重点实验室和监管科学研究基地建设，开展监管新工具、新标准、新方法研究和应用，促进监管质量和效能提升。

国家药监局党组成员、副局长赵军宁对下一步工作进行部署。一要全面深化实施药品监管科学研究。着眼长远，突出问题导向和需求牵引，注重资源整合及协同，加快推进监管新工具、新标准、新方法研究和成果转化应用，推动监管科学研究纵深发展，服务监管工作。

二要切实提高检验检测能力建设。完善科学权威的检验检测体系，补齐检验检测机构能力短板，促进市县级检验检测机构能力提升。

三要持续加强信用体系建设。推动企业信用风险分类管理，科学建立企业信用风险分类指标体系，科学确定监管重点和监管措施，推动精准化监管。

四要加强中药监管科学研究。结合中药监管急需，拓展药品监管科学研究的资源和力量，为推动中药传承创新发展和产品监管提供坚实的技术支撑。此外，要加大对监管科学人才资金等方面保障。