截至10月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例215例。其中境外输入病例56例（广东17例，福建16例，北京7例，上海3例，江苏3例，四川3例，天津2例，山东2例，内蒙古1例，重庆1例，云南1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古1例，广东1例，重庆1例）；本土病例159例（内蒙古33例，广东19例，北京18例，河南13例，陕西13例，山西11例，湖南9例，新疆8例，重庆6例，浙江5例，四川5例，广西4例，天津3例，江苏3例，山东2例，贵州2例，西藏2例，黑龙江1例，福建1例，云南1例），含22例由无症状感染者转为确诊病例（河南7例，内蒙古3例，北京2例，江苏2例，广西2例，四川2例，浙江1例，福建1例，湖南1例，贵州1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例382例，其中境外输入病例56例，本土病例326例（内蒙古122例，山西28例，四川27例，新疆27例，广东21例，重庆19例，北京13例，江苏11例，湖南11例，辽宁8例，海南8例，贵州7例，陕西7例，河南5例，浙江4例，上海3例，云南3例，黑龙江1例，安徽1例），解除医学观察的密切接触者60724人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例624例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25329例，累计治愈出院病例24705例，无死亡病例。

截至10月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3986例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例247943例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例257155例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7125408人，尚在医学观察的密切接触者470926人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者791例，其中境外输入133例，本土658例（新疆125例，广东74例，内蒙古67例，天津53例，云南39例，湖南38例，湖北37例，陕西37例，四川22例，广西19例，江苏18例，山东17例，山西16例，上海16例，河南14例，青海11例，河北10例，浙江10例，黑龙江8例，安徽8例，甘肃8例，宁夏5例，西藏4例，北京1例，重庆1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1043例，其中境外输入109例，本土934例（新疆332例，内蒙古215例，湖北49例，甘肃49例，西藏43例，贵州28例，安徽25例，上海23例，重庆18例，河南17例，黑龙江13例，江苏13例，陕西13例，宁夏12例，山西11例，云南11例，广东10例，四川9例，辽宁8例，浙江7例，吉林6例，河北5例，山东5例，天津4例，湖南4例，广西4例）；当日转为确诊病例25例（境外输入3例）；尚在医学观察的无症状感染者15409例（境外输入1049例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7807610例。其中，香港特别行政区427612例（出院89323例，死亡10315例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7379205例（出院13742例，死亡12206例）。