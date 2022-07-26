国家药监局：持续优化化妆品申报审批流程 推动电子化注册审批

人民网北京7月26日电 （记者孙红丽）25日，国家药监局在官网公布了《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第2223号提案答复的函》。对于全国工商联提出的《关于优化〈化妆品监督管理条例〉配套法规文件制定的提案》，国家药监局在答复中提到，下一步将持续优化化妆品申报审批流程，推动电子化注册审批，提高注册备案管理工作效率，在保障社会公众用妆安全的基础上，促进行业高质量发展。

据统计，截至2021年底，我国持有化妆品生产许可证的企业超过5000家，化妆品注册备案产品数量达到160余万个。我国是仅次于美国的全球国别第二大化妆品市场，近年来市场规模年均增长率逾10%，成为美丽经济的重要组成部分。

国家药监局在答复中指出，2020年6月29日国务院公布的《化妆品监督管理条例》（以下称《条例》）进一步简政放权，转变政府职能，充分落实“放管服”改革要求，适当减少事前许可，优化产业发展环境和营商环境，促进行业高质量发展。建立化妆品注册人、备案人制度，落实企业质量安全主体责任，强化了对化妆品生产经营全过程的管理，提高监管的科学性、有效性和规范性。《条例》在制定过程中，将“四个最严”要求贯穿始终，着力做到规范化妆品生产经营行为，保障消费者的健康权益和经济利益。

为贯彻落实《条例》规定，国家药监局积极参与配套部门规章《化妆品注册备案管理办法》《化妆品生产经营监督管理办法》的制定发布。《化妆品注册备案管理办法》细化注册人、备案人管理制度，优化注册备案管理程序，落实审批制度改革措施，加强备案后监督管理，建立鼓励创新机制，服务产业高质量发展；《化妆品生产经营监督管理办法》优化生产许可程序，细化明确化妆品生产管理、经营管理要求，强化监管部门的监管措施和责任，旨在规范和促进化妆品行业健康发展。

另外，为指导行业正确理解、执行《条例》和配套规章设定的制度和要求，国家药监局在充分调查研究的基础上，制定发布了《化妆品注册备案资料管理规定》《化妆品标签管理办法》《儿童化妆品监督管理规定》等十余部规范性文件。在制定过程中，广泛听取行业意见，在维护消费者合法权益的前提下，设定合理的过渡期，便利企业生产经营，减少对企业的影响。