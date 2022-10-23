广州疫情社会面风险降低 北京风险区域陆续解除封控

综合消息：中国内地21日新增新冠肺炎本土感染者817例(确诊+无症状者)，较前一日(796例)有所增长，涉及27个省份。

中国内地日增本土感染者连续7天在千例以下

中国国家卫健委22日通报，21日中国内地新增新冠肺炎确诊病例215例，其中境外输入56例，本土159例。新增无症状感染者791例，其中境外输入133例，本土658例。无新增死亡病例。

截至21日24时，中国内地现有确诊3986例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例257155例。境外输入现有确诊624例，累计确诊25329例，无死亡病例。

官方通报的数据显示，中国内地21日新增新冠肺炎本土感染者817例，较前一日(796例)有所上升，涉及27个省份。近7天来，中国内地日增本土感染者均在千例以下，在800例上下波动。

21日中国内地新增本土确诊159例，来自20个省份：内蒙古33例，广东19例，北京18例，河南和陕西各13例，山西11例，另14个省份各有个位数新增。当日新增本土无症状感染者658例，分布在25个省份，其中新增20例以上的有9个省份：新疆125例，广东74例，内蒙古67例，天津53例，云南39例，湖南38例，湖北和陕西各37例，四川22例。

广东本月新增本土感染者逾1300例 广州疫情社会面风险降低

广东省21日新增本土确诊19例(广州12例、深圳7例)、无症状感染者74例(其中广州46例，深圳3例)。10月以来，广东省已累计报告本土感染者逾1300例。

广州市22日通报，该市21日新增58例本土感染者中，39例为隔离观察人员、19例为高风险区域管控人员，社会面无新增阳性感染者。截至21日24时，广州现有在院治疗确诊病例270例、尚在医学观察的无症状感染者375例。

国庆假期以来，广东疫情多点散发，多地出现零星散发病例，其中广州市为新增本土感染者最多的地区。10月12日，广州市花都区在发热门诊哨点监测和社区筛查中发现多例核酸阳性人员后，感染人数大幅增长。

据通报，广州花都此次疫情病毒序列与国庆期间两例省外来穗病例完全一致。目前广州虽然仍有较多新增感染者，但基本来自集中隔离点和重点管控区域，社会面传播风险降低，疫情上升趋势得到初步遏制。

据深圳市通报，该市21日新增本土感染者10例，其中9例为集中隔离和居家隔离观察人员，1例在跨区域协查中发现。新增病例活动轨迹涉及宝安、龙岗2区。

天津市局部聚集性疫情仍在发展中 北京市风险区域陆续解除封控

天津市21日新增56例本土感染者(确诊3例，无症状者53例)，均为管控人员。其中49例均居住于静海区王口镇，为同一传播链的关联病例。

据官方消息，天津市静海区王口镇18日在全域核酸筛查中发现1例阳性人员，后又在其家人中查出3例，均为无症状感染者。19日至21日，天津市累计新增本土感染者145例，其中超过120例为上述阳性人员及其家人的同事、同乡等密接者。

天津市通报，该市近期疫情是因津外输入引发的局部聚集性疫情。21日起，天津市静海区8个村升级为高风险区。截至22日18时，天津市现有高风险区24个、中风险区28个。

北京市22日通报，该市21日新增本土确诊18例(含2例无症状者转确诊病例)、无症状感染者1例，其中1例在社会面筛查中发现。22日零时至15时，北京再增本土感染者8例，均为隔离观察人员。

北京市官方提醒，目前北京陆续有风险区域解除封控，解封前要做好风险评估，做到人、物、环境同检，按规定落实各项防控措施，科学、安全、有序做好解封工作。

山西运城本轮感染者逾800例 四川南充本次疫情为同一传播链

山西省21日新增本土确诊11例、无症状感染者16例，依然主要来自运城市。据通报，19日至21日，运城市新增初筛阳性人员40名，38人来自盐湖区，其中3人在社区筛查中发现。国庆假期以来，运城市连续发生多起疫情，呈现多点散发、局部暴发(盐湖区)的特点。截至目前，运城市本轮疫情已累计报告本土阳性感染者逾800例。

运城市官方表示，目前该市疫情防控已取得明显成效，但个别人不遵守防控规定，造成社区筛查迟迟不能清零，社区隐匿传播的风险依然存在，也导致部分区域解除静默管理的时间一推再推。

四川省21日新增本土感染者27例(确诊5例、无症状者22例)，其中外省返川人员5例。新增省内感染者22例，分别来自南充、广元和遂宁。

据南充市通报，该市本轮疫情毒株为奥密克戎变异株BA.5.2进化分支，与从新疆返回感染者毒株高度同源，初步判定为一起输入疫情，目前所有病例均处于同一传播链，累计报告感染者近百例。目前，该市“10·15”疫情新增感染人数呈下降趋势，社会面传播风险得到有效控制。