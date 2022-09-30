国家药监局对2022年度疫苗生产巡查进行督导

人民网北京9月30日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，9月28日，国家药监局副局长黄果带队赴北京科兴中维生物技术有限公司督导2022年度疫苗生产巡查工作，要求相关部门有序有力做好疫苗质量监管和巡查工作。

黄果指出，党中央、国务院高度重视疫苗监管工作，国家药监局始终将疫苗监管作为工作的重中之重。在属地药监部门开展日常监督检查的基础上，国家药监局每年组织精干检查力量对全国在产疫苗生产企业进行年度全覆盖巡查，为守牢疫苗源头质量安全底线构筑起又一层关口、增加了另一道保险。

黄果强调，国家药监局相关司局、直属单位及属地药监部门要加强组织领导和协同配合，进一步统筹全国检查力量，优化检查模式、强化检查手段，高质高效按计划完成年度全覆盖疫苗生产巡查工作。

一要提高政治站位，用好巡查利器切断风险链条，进一步加强对企业技术指导把关，强化省级药监部门属地监管责任，筑牢疫苗质量安全底线。

二要主动对标国际标准，坚持以查促改、以查促建，动态提高企业质量管理水平，推动检查员能力精细化发展，提升巡查整体质量。

三要坚持问题导向，总结既往问题和共性、个性风险信号，基于风险管理原则制定实施检查方案，提高巡查检查精准度和靶向性。

四要压实企业主体责任，持续督促指导企业落实巡查整改，实事求是分析和解决问题，坚决关闭风险隐患，确保产品质量安全。