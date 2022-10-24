北京：力争年内实现普通门诊跨省直接结算

记者近日从北京市医疗保障局获悉，力争今年年底前，实现全市所有具备接诊能力的定点医疗机构，普通门诊费用跨省直接结算全覆盖。

2020年1月，北京启动普通门诊费用跨省异地就医直接结算。截至2022年9月底，该市2921家定点医疗机构实现跨省异地就医普通门诊直接结算，累计为参保人减少资金垫付9.24亿元。

实现全域医保电子凭证就医结算、异地就医费用结算“掌上办”……10年来，北京简化异地就医备案流程，推行“网上办”“掌上办”，有序组织开展门诊、住院及门诊慢特病异地直接结算工作，实现跨省异地就医费用“结算即报”，减轻参保人员负担。

据介绍，目前北京已形成了以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险共同发展的多层次医疗保障体系。北京还在全国率先实现全域医保电子凭证就医结算，医保业务可“脱卡”办理，城乡居民医保经办业务延伸至乡镇（街道、地区）便民服务中心。

此外，北京市医保局近年来积极推进京津冀省际联盟药品集采工作，先后组织开展2个批次38个药品集采，集采药品累计达332个，品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、乳腺癌等重大疾病用药，药价平均降幅超过50%，累计降低药品费用75亿元。