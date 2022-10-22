提供更多优质高效健康服务

党的二十大报告作出“推进健康中国建设”“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”等一系列重要部署。这意味着，未来将加快实施健康中国行动，持续聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题，努力实现全方位全周期保障人民健康，推动卫生与健康事业发展从以治病为中心向以人民健康为中心转变。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，推进健康中国建设，确立新时代卫生与健康工作方针，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。2021年，我国人均预期寿命提高到78.2岁，建成世界上规模最大的基本医疗保障体系，主要健康指标居中高收入国家前列。这十年，是我国卫生健康事业取得突出成绩、老百姓健康获得感不断增强的十年。

当前，人民群众多样化、差异化的医疗健康服务需求持续增长，顺应人民对高品质生活的期待，提供更加优质高效的健康服务，是适应我国社会主要矛盾变化的要求，也是实现经济社会高质量发展的基础。我们要坚定不移地坚持大健康的观念，把卫生健康事业高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务，将健康理念融入各项政策，把人民健康福祉提高到新水平。

推进健康中国建设，要践行以人民为中心的发展思想，把人民健康时刻放在心上，重点普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、发展健康产业。医药卫生体制改革不能松气歇脚，要坚持医疗、医保、医药联动改革，把卫生与健康资源更多引向农村和贫困地区，增强医疗服务公平可及性，完善分级诊疗体系，推动公立医院高质量发展，加快构建有序的就医和诊疗新格局，努力实现大病重病在本省解决、一般的病在市县解决、头疼脑热在乡镇村里解决，真正做到全方位、全周期保障人民健康。

推进健康中国建设，是国之大计，是国家重要战略，不仅是医疗卫生部门一家的工作，而且需多部门联动，做好资金投入、基础设施、社会管理等各项保障。在推进机制创新方面，应落实对公立医院各项投入政策、建立医疗服务价格动态调整机制、深化薪酬制度改革等。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，聚焦重点人群，完善国民健康促进政策，优化重大疾病防控策略措施，广泛开展全民共建共享的健康行动，倡导文明健康绿色环保的生活方式。

展望2035年“建成健康中国”的远景目标，全方位、全周期维护人民健康迎来前所未有的机遇。把卫生健康事业高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，就一定能实现人人享有健康的美好愿景。（吴佳佳）