细胞应激反应或是抗衰和延寿关键

新加坡南洋理工大学的科学家们发现当衰老年龄“开启”时，细胞中的应激反应可能是延缓衰老和延长寿命的关键。研究人员表示，这一发现为开发可以延缓发病甚至解决与年龄相关疾病（如癌症、痴呆和中风）的疗法打开了大门。19日发表于《自然·通讯》上的这项研究结果，是首次发现这种压力反应与衰老之间的联系。

在对一种与人类相似的秀丽隐杆线虫进行的实验中，研究小组发现，与喂食正常饮食的线虫相比，通过喂食高糖饮食来开启衰老线虫的这种应激反应可以延长它们的寿命。

研究人员确定了一种名为“未折叠蛋白反应”的细胞途径，它会影响喂食高糖饮食的动物寿命。他们发现，抑制这一途径极大地延长了这些动物的寿命。因此，他们提出，针对这一途径的操纵可能会延长患有代谢障碍的人的寿命。

南洋理工大学生物科学学院细胞生物学家兼研究带头人纪尧姆·蒂博教授说：“虽然新研究发现，高糖饮食可能有助于延缓线虫的衰老并延长其寿命，但我们并不建议老年人转向高糖饮食。这项研究确实表明，在细胞中触发某些应激反应可能会促进长寿，而用药物激活这种应激反应可能是减缓细胞衰老的关键。”

除了证明在衰老的线虫中操纵这种应激反应的效果外，科学家还表明，当喂食高葡萄糖饮食的幼虫“关闭”相同的反应时，它们比正常饮食情况下的线虫活得更长。

蒂博教授说：“衰老是各种人类疾病的关键风险因素等。从公共卫生的角度来看，确定支撑衰老过程的细胞途径可以使我们朝着开发治疗与年龄相关疾病的新治疗策略更近一步。”（实习记者张佳欣）