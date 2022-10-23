截至10月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例207例。其中境外输入病例52例（福建11例，广东9例，内蒙古5例，上海5例，江苏5例，北京4例，浙江4例，四川3例，天津2例，山东2例，湖北1例，云南1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（浙江4例，北京1例，内蒙古1例，福建1例）；本土病例155例（广东32例，内蒙古26例，山西24例，陕西16例，湖南10例，新疆8例，北京7例，浙江7例，河南6例，安徽5例，天津4例，重庆4例，江苏2例，云南2例，山东1例，西藏1例），含15例由无症状感染者转为确诊病例（浙江5例，安徽2例，广东2例，重庆2例，山西1例，江苏1例，湖南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例319例，其中境外输入病例47例，本土病例272例（广东47例，四川42例，内蒙古39例，重庆28例，新疆24例，河南15例，云南14例，山西12例，陕西12例，北京7例，辽宁7例，上海5例，湖南4例，浙江3例，黑龙江2例，江苏2例，山东2例，贵州2例，西藏2例，天津1例，福建1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者66888人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例629例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25381例，累计治愈出院病例24752例，无死亡病例。

截至10月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3874例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例248262例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例257362例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7181995人，尚在医学观察的密切接触者459974人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者791例，其中境外输入108例，本土683例（新疆123例，内蒙古77例，广东59例，湖南58例，陕西52例，天津50例，湖北39例，四川28例，山东24例，云南23例，青海19例，广西18例，河南17例，山西16例，浙江16例，江苏13例，黑龙江12例，上海12例，安徽6例，河北5例，甘肃5例，宁夏5例，西藏4例，北京1例，贵州1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者949例，其中境外输入114例，本土835例（新疆270例，内蒙古70例，云南53例，四川48例，上海47例，西藏43例，江苏31例，重庆30例，湖北28例，广东27例，河南26例，陕西24例，黑龙江22例，安徽19例，甘肃18例，山西14例，天津13例，辽宁8例，山东7例，广西7例，河北6例，浙江5例，贵州5例，宁夏5例，湖南4例，北京2例，吉林1例，福建1例，江西1例）；当日转为确诊病例22例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者15229例（境外输入1036例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7844160例。其中，香港特别行政区428538例（出院89549例，死亡10322例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7414829例（出院13742例，死亡12258例）。