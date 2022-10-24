国家卫健委：10月23日新增新冠肺炎本土确诊病例173例 本土无症状感染者751例

10月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例221例。其中境外输入病例48例（广东19例，福建11例，北京6例，四川3例，天津2例，上海2例，江苏2例，辽宁1例，浙江1例，广西1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东5例，北京1例，浙江1例）；本土病例173例（山西36例，内蒙古32例，广东23例，陕西22例，新疆10例，北京8例，河南8例，湖南7例，安徽6例，天津3例，江苏3例，重庆3例，云南3例，浙江2例，山东2例，上海1例，湖北1例，广西1例，贵州1例，西藏1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（浙江2例，北京1例，河南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例311例，其中境外输入病例72例，本土病例239例（内蒙古49例，山西41例，广东36例，新疆32例，四川27例，辽宁9例，黑龙江8例，北京5例，贵州5例，陕西5例，河南4例，重庆4例，云南4例，福建3例，上海2例，江苏1例，浙江1例，山东1例，湖南1例，海南1例），解除医学观察的密切接触者47901人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例605例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25429例，累计治愈出院病例24824例，无死亡病例。

截至10月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3784例（其中重症病例15例），累计治愈出院病例248573例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例257583例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7237644人，尚在医学观察的密切接触者467332人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者855例，其中境外输入104例，本土751例（新疆125例，广东70例，湖南69例，内蒙古66例，陕西59例，天津38例，山东35例，山西31例，云南31例，四川30例，湖北28例，福建23例，青海20例，安徽17例，江苏16例，河南16例，黑龙江15例，上海11例，广西9例，甘肃8例，浙江7例，重庆6例，河北5例，宁夏5例，西藏4例，北京2例，辽宁2例，吉林2例，贵州1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者935例，其中境外输入90例，本土845例（新疆272例，内蒙古156例，上海37例，江苏32例，湖北30例，四川28例，云南26例，陕西26例，河北24例，山西24例，贵州21例，安徽20例，广东20例，西藏20例，山东17例，甘肃17例，黑龙江12例，天津10例，河南10例，吉林9例，湖南9例，浙江6例，重庆6例，辽宁5例，广西5例，宁夏2例，海南1例）；当日转为确诊病例12例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者15137例（境外输入1043例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7880203例。其中，香港特别行政区429252例（出院89766例，死亡10326例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7450158例（出院13742例，死亡12323例）。