国家卫健委：降低用药错误风险 加强用药安全监管

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委官网近日发布《关于进一步加强用药安全管理提升合理用药水平的通知》（以下简称《通知》），要求进一步加强用药安全管理，提升合理用药水平，保障医疗质量安全和人民健康权益。

降低用药错误风险

《通知》要求，医疗机构要健全并落实用药安全相关制度，提高医药护技等人员防范用药错误的意识和能力，实施处方开具、调配、给药、用药的全流程管理。鼓励医疗机构运用信息化手段，对临床用药全过程进行智能化审核与管理。

同时，加强重点监控合理用药药品、抗微生物药物、抗肿瘤药物、质子泵抑制剂、糖皮质激素、毒麻精放药品、中药注射剂等的使用管理。医疗机构要针对老年人、儿童、孕产妇等特殊人群，强化用药安全管理。

积极应对药品不良反应

根据《通知》，医疗机构要按照规定做好药品不良反应的监测报告，主动收集药品不良反应，按照“可疑就报”的原则，及时向有关部门报告相应信息，提高报告的数量和质量。

医疗机构要认真统计分析药品不良反应报告和监测资料，提出针对性改进目标，采取有效措施减少和防止药品不良反应的重复发生。医疗机构发现药品严重不良反应后，在按规定上报的同时，应立即暂停使用并积极救治患者。

加强用药安全监管

《通知》还要求，医疗机构要加强对医师执业行为规范性的监督管理，确保其按照国家处方集、临床诊疗指南、药物临床应用指导原则和临床路径等，合理开具处方。

同时，各级卫生健康行政部门（含中医药主管部门）要根据临床用药相关规范、指南、标准等的调整和更新，及时做好医师定期考核相关工作。将用药安全内容纳入推进公立医院高质量发展评价指标，提高公立医院绩效考核中合理用药相关指标权重。