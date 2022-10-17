截至10月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例245例。其中境外输入病例63例（广东18例，福建8例，上海7例，江苏7例，北京6例，四川6例，内蒙古3例，山东3例，云南3例，湖北1例，广西1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（四川4例，山东1例，广东1例）；本土病例182例（山西40例，广东23例，浙江20例，北京13例，内蒙古13例，新疆13例，江苏9例，陕西9例，河南8例，黑龙江7例，四川6例，云南6例，重庆5例，湖南4例，辽宁2例，西藏2例，安徽1例，贵州1例），含19例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古4例，山西3例，浙江3例，北京2例，河南2例，四川2例，云南2例，重庆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例286例，其中境外输入病例58例，本土病例228例（内蒙古50例，四川38例，广东27例，新疆27例，云南18例，贵州17例，重庆11例，山西7例，陕西6例，湖南5例，宁夏4例，天津3例，江苏3例，河南3例，黑龙江2例，西藏2例，北京1例，河北1例，上海1例，浙江1例，山东1例），解除医学观察的密切接触者40755人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例655例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25085例，累计治愈出院病例24430例，无死亡病例。

截至10月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4463例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例246329例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例256018例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6800694人，尚在医学观察的密切接触者444762人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者676例，其中境外输入142例，本土534例（新疆175例，广东38例，上海32例，云南31例，内蒙古30例，四川30例，湖北23例，陕西23例，江苏20例，山西19例，天津16例，河北12例，湖南12例，重庆10例，安徽9例，山东8例，河南8例，贵州7例，宁夏7例，辽宁6例，西藏6例，浙江4例，北京2例，广西2例，甘肃2例，吉林1例，黑龙江1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者581例，其中境外输入139例，本土442例（贵州70例，新疆65例，云南53例，黑龙江24例，湖北22例，广东20例，甘肃20例，宁夏19例，天津18例，四川18例，安徽16例，上海15例，内蒙古12例，辽宁10例，山西9例，陕西9例，江苏7例，河北6例，河南6例，山东5例，广西5例，浙江3例，重庆3例，西藏3例，海南2例，江西1例，湖南1例）；当日转为确诊病例25例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者15621例（境外输入942例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7609251例。其中，香港特别行政区424546例（出院88253例，死亡10273例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7183912例（出院13742例，死亡11908例）。