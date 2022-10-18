截至10月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例250例。其中境外输入病例42例（福建13例，广东11例，四川4例，北京3例，天津3例，云南3例，内蒙古2例，上海1例，山东1例，重庆1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（四川3例，福建2例，北京1例，广东1例）；本土病例208例（山西46例，广东36例，内蒙古17例，湖南16例，北京14例，江苏11例，陕西9例，浙江8例，四川8例，新疆8例，河南6例，云南6例，湖北5例，黑龙江4例，辽宁3例，宁夏3例，广西2例，重庆2例，西藏2例，上海1例，山东1例），含20例由无症状感染者转为确诊病例（山西5例，内蒙古4例，北京3例，宁夏3例，江苏2例，四川2例，浙江1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例300例，其中境外输入病例61例，本土病例239例（广东46例，四川42例，内蒙古36例，新疆26例，云南12例，山西11例，贵州10例，陕西8例，天津7例，辽宁7例，海南6例，重庆6例，山东4例，湖南4例，宁夏4例，江苏3例，河南2例，河北1例，黑龙江1例，浙江1例，福建1例，广西1例），解除医学观察的密切接触者51082人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例636例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25127例，累计治愈出院病例24491例，无死亡病例。

截至10月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4413例（其中重症病例15例），累计治愈出院病例246629例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例256268例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6872015人，尚在医学观察的密切接触者463959人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者701例，其中境外输入114例，本土587例（新疆133例，广东61例，湖南43例，四川38例，内蒙古33例，湖北32例，山西31例，浙江27例，云南27例，陕西27例，江苏19例，上海14例，河北13例，甘肃11例，山东9例，广西9例，天津8例，重庆8例，河南7例，安徽6例，贵州6例，西藏6例，宁夏5例，北京4例，黑龙江4例，辽宁3例，吉林3例）。

当日解除医学观察的无症状感染者612例，其中境外输入116例，本土496例（天津54例，新疆54例，四川51例，贵州44例，云南29例，陕西24例，湖北20例，宁夏20例，广东19例，内蒙古18例，安徽18例，西藏17例，河北16例，浙江15例，甘肃15例，黑龙江12例，上海12例，山西8例，江苏8例，河南8例，重庆8例，山东6例，广西6例，辽宁5例，吉林4例，湖南4例，青海1例）；当日转为确诊病例27例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者15683例（境外输入933例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7638791例。其中，香港特别行政区425260例（出院88419例，死亡10278例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7212738例（出院13742例，死亡11961例）。