河南织密居家社区养老服务网

本报郑州10月16日电 （记者任胜利）记者从河南省民政厅获悉：河南以街道综合养老中心为圆心，辐射带动周边社区日间照料中心，由日间照料中心向家庭延伸提供服务，搭建起了以居家为基础、社区街道为依托、机构为补充、平台为支撑的居家社区养老保障服务网络。截至目前，实现全省街道、社区、县级养老服务设施全覆盖。

“设施全覆盖的背后，是法规、政策的支撑和坚强的组织领导。”河南省民政厅党组书记、厅长朱良才介绍，河南把居家社区养老服务体系建设纳入省重点民生实事。10月开始实施的《河南省养老服务条例》将养老服务规划建设、财政支持、人员待遇等纳入硬约束，为河南养老服务高质量发展提供强有力的法治保障。形成了五级抓养老，多元主体责任共担、老龄化风险梯次应对、养老事业人人参与的格局。

河南着力丰富服务内涵，满足多样性个性化需求，推广智能化、订单式服务。出台了政府购买养老服务实施办法，将生活照料、精神慰藉、康复护理等六大类23项目录纳入购买范围。轮椅、助行器、护理床等低偿租赁服务，陪护、代购、巡访关爱等服务套餐，进入居家养老服务的菜单，满足老年人居家养老个性化需求。同时，积极发展老年人智能设备产品，开展家庭智能化改造。推进智慧养老服务平台全面上线运行，线上精准掌握老年人需求，线下整合服务资源，为老年人提供“订单式、菜单式”上门服务。目前，所有地市均已建成智慧养老服务平台，入网老年人达1410万。

《 人民日报 》（ 2022年10月17日 14 版）