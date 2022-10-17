航天与儿童健康事业欢迎有志青年加入

“从2013年我首次飞天，到一年前再次飞天，这十年中国载人航天事业捷报频传、勇攀高峰，我们有了更广阔的飞行平台、更长的飞行时间，有了中国自己的空间站。我由衷地为我们伟大的党、伟大的祖国感到骄傲和自豪。”16日上午，在首场“党代表通道”上，二十大代表、中国人民解放军航天员大队特级航天员王亚平向媒体说出自己的心声。

此时，距离上午10时党的二十大开幕还有一个多小时。会场门口，人民大会堂一楼中央大厅，“长枪短炮”列阵的中外媒体镜头前，这条特别的通道格外引人注目，包括王亚平在内的15位党代表依次驻足接受采访，近距离回应媒体关切。

对王亚平来说，10月16日是一个非常值得纪念的日子。

“去年的今天我和战友出征太空，此时正在对接通道，准备开启空间站核心舱的大门。现在我怀着同样激动的心情站在‘党代表通道’上，即将步入党代会庄严的大门，感到无比光荣。”王亚平对党的二十大充满期待。

心有翼，自飞云宇天际；梦无垠，当征星辰大海。这十年，一代代航天人接续奋斗。

当年神舟五号首次飞天，王亚平有了自己的飞天梦想。但是，那时王亚平从未想过自己有一天也能够飞上太空，并到舱外漫步，还能在太空给孩子们讲课，点燃他们的飞天梦想。

“如今，第一批听我太空授课的孩子们，已经成为了我航天战线的队友。航天事业带给我最深的感受，一个是时代的力量，一个是传承的力量。”王亚平说。

“现在第四批预备航天员的选拔已经开始，欢迎更多有志青年加入我们。”王亚平说，再过不久，中国空间站也将全面建成，我们也期待和国外同行一起进驻中国空间站，共同探索浩瀚宇宙。

重症加强护理病房（ICU）是危重患者生命救治的最后一道防线，ICU的医护团队也可以比作医院里的“特种部队”。

二十大代表、北京儿童医院重症医学科名誉主任钱素云做儿科医生39年，和团队一起救治过2万多名危重患者。

在钱素云看来，孩子不是小大人，不是成人的缩小版。儿童疾病的发生发展有很强的专业特点。“一是孩子的病情变化特别快，再就是大部分孩子自己不会表述病情，所以就更需要医生耐心仔细地观察。”

钱素云在“党代表通道”上说，党的十八大以来，党和政府高度重视儿童健康，目前已经取得了很大成效。比如，儿童专科医院的数量明显增加，儿科医生的人数也在逐年增加。

“像我所在的专业——儿童重症医学科，也叫PICU，过去只是在大城市的大医院才有。最近十年，很多地市级医院，甚至部分发达地区的区级医院也设置了。这就使重症患者的救治更加及时、便捷，也减少了区域间的转诊。”钱素云举例说，同时，国家儿童医学中心、区域儿童医学中心的建立，分级诊疗体系的完善等措施，都促使优质的儿科医疗资源不断扩容、下沉，逐步带动基层医院均衡发展。

钱素云相信，随着全社会进一步营造“尊医重卫”的良好氛围，促进儿科发展的各项政策更加完善，儿童健康事业一定能吸引更多有理想、有情怀的年轻人加入。