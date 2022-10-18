吉林省镇赉县盐碱地改造试验田喜迎丰收。

人民网记者 李 洋摄

把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务，到2020年底，9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，创造了人类减贫史上的奇迹；

把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，今天的中国，无论是南海还是北疆，无论是城市还是乡村，山越来越绿，水越来越清，生态越来越好，家园越来越美；

把人民生命安全和身体健康放在第一位，我国坚持疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，保持了经济社会持续稳定运行；

把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，中国不仅成功解决14亿多人的吃饭问题，更实现由“吃不饱”向“吃得好”的历史性转变，2021年，中国粮食生产实现“十八连丰”，年度粮食产量持续稳定在1.3万亿斤以上；

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言必行，行必果。这是鼓舞人心、催人奋进的中国力度。

望海楼上望林海

本报记者 邵玉姿

凌晨5时，天还未亮，赵福州便已起床，走到窗边四处瞭望。“今年秋季非常干燥。现在是高火险期，要时刻提高警惕，细心观察，不能出一点意外。”赵福州说。

赵福州是河北塞罕坝机械林场的一名瞭望员，是这片林海的第二代“绿色守护者”。1983年，接过父亲手中的接力棒，赵福州带着爱人陈秀玲一起来到林场最南端的天桥梁望海楼驻守。点的是油灯，喝的是雪水、雨水……那时候的天桥梁望海楼只是一座两层小矮楼，缺水又缺电，条件十分艰苦。

“以前周边多是小树苗，一眼望去荒凉得很。”如今，小树越长越高，连成了一片林海。和小树一样变高的还有天桥梁望海楼。“现在咱望海楼一共有5层，有水有电还通了网。最重要的是我们站得更高、看得更远了！条件越来越好，咱更要努力守护好这片林海。”赵福州说。

一台望远镜、一部电话、一个记录本整齐地摆放在望海楼瞭望室的小桌上，桌旁还有一张小床。作为“林海的眼睛”，为了能够随时观察林海情况，赵福州和老伴儿每晚就在瞭望室休息。“起来喝杯水的工夫也得抓紧往四周望望，时刻保证林海的安全。”

每天对望海楼周围近20公里范围内的森林进行定时瞭望，每15分钟记录一次瞭望情况……有人说守护林海的日子有些枯燥，但赵福州打心底热爱这份工作。去年，本该退休的他主动选择继续留在望海楼，守护林海。“这片林子是父辈们留下的宝贵财富，我们老两口一定要把它看护好、爱护好。”

10月16日，党的二十大隆重开幕。赵福州和老伴儿守在电视机前观看开幕盛况。“我们要用一生守护这片林海。”赵福州说。

德吉村里幸福来

本报记者 姜 峰文/图

仲秋时节，黄河水蜿蜒如练，两岸层林尽染、美不胜收。

河畔的德吉村里，家家户户悬挂着国旗，加羊索南身着藏族服装，把门前农家乐的标牌擦了又擦，敞门迎客，忙得不亦乐乎——这里是青海省黄南藏族自治州尖扎县，在黄河上游的河谷地带，兴起了一座生态观光、乡村旅游的移民新村德吉村（“德吉”，藏语“幸福”之意）。

曾几何时，加羊索南是“守着黄河没水吃”，祖祖辈辈生活在河谷旁的高山上，看得见河，喝不上水。“从小我就跟着大人骑牦牛下山驮水，非常费时费力；一到冬季，河面封冻，还得凿冰取水，十分危险。”他回忆。

2015年，加羊索南一家被定为建档立卡贫困户。两年后，他们搬迁到了黄河边海拔不到2000米的德吉村，村里251户村民，分别来自尖扎县7个乡镇的30个行政村，全部是山大沟深的地区，搬迁下来的贫困户占比超九成。

搬出大山，向水而生：在德吉村，人们喝上了干净卫生的自来水；当地还依托得天独厚的黄河河谷自然风光，发展起特色农家乐，让贫困户们搬得出、稳得住、能致富。

打小放牧的加羊索南收起了牧鞭，转型干起了厨师，酥油、炒面、血肠样样精通。“夏天旅游旺季时，一个月就能接待游客数百人次。”很快，全家人顺利摘下了“贫困帽”，孩子们也就近去县城里上了学。

住着窗明几净的藏式新居，看着络绎不绝的客人盈门，加羊索南红光满面，“一称体重，发现自己比搬迁前胖了30斤！”

“好日子才刚开始，甜头还在后面！”望着门前川流不息的黄河水，加羊索南满怀憧憬。

人民英雄冲在前

本报记者 范昊天

以党的二十大代表的身份，再次走进人民大会堂，湖北省卫生健康委员会副主任张定宇十分激动：“报告提出推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，这为我们进一步做好全省公共卫生工作、守护好人民群众生命健康指明了方向。”

2020年9月8日，也是在这里，张定宇被授予“人民英雄”国家荣誉称号。两年多来，张定宇在新的岗位上履职尽责，经常深入基层一线调研，推动医疗机构服务能力建设、中医药事业发展、疫情常态化防控等工作。

“在今天这个工作岗位上，我必须更加珍惜时间，更加关注一线。”张定宇表示。

去年初，湖北省政府印发《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案（2021—2025年）》，着力解决心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统病3类重大疾病，高血压、糖尿病2种基础疾病，出生缺陷、儿童青少年近视、精神卫生3类突出公共卫生问题。

“我们将‘323’攻坚行动作为推动卫生健康事业高质量发展的重中之重，着力推进疾病早筛早治、降低群众医疗负担。”张定宇举例说，今年上半年，全省基层医疗卫生机构完成心梗溶栓治疗200多例，为挽救患者生命争取了宝贵的时间。

从医多年来，无论在什么岗位，张定宇总是那个冲锋在前的人。他曾带领湖北省第三医疗队赶赴汶川灾区抢救伤员，随中国医疗队赴阿尔及利亚、巴基斯坦等国开展国际医疗援助。

2020年新冠肺炎疫情防控阻击战中，时任武汉市金银潭医院院长的张定宇，坚守一线，率领全院干部职工累计救治2800多名新冠肺炎患者，其中不少为重症、危重症患者，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出了重大贡献。

最近，身患渐冻症的张定宇又作出了一个重要决定：将捐赠自己的遗体用于渐冻症研究。“我将以坚忍执着的理想信念，以身许党，为党和人民的卫生健康事业奉献自己的一切。”张定宇说。

梨树模式助丰收

本报记者 何欣禹

位于松辽平原腹地的吉林省梨树县被誉为“东北粮仓”。近日，这里的300多万亩玉米进入收获期。收割机在金灿灿的玉米地里穿梭，一边收割，一边将玉米秸秆粉碎还田。

“这就是梨树模式。”梨树县农业技术推广总站站长王贵满说。过去农民种一季玉米，地要反复整、压4次，再肥的地也经不起这样折腾。梨树县的黑土地因此土层变薄、有机质下降。王贵满看在眼里、急在心上，到各地“取经”，请专家学者为黑土地“问诊”，最终研究出以“秸秆覆盖、机械种植、轮替休耕、规模经营”为特点的保护性耕作方式，让退化的黑土地重焕生机。

梨树模式带来的益处还有很多。据测算，采用保护性耕作方式，正常年份每垧（1垧=15亩）地要比传统垄作增产5%到10%。对农民来说，动用农机具的次数少了，每年每垧地也能省下不少钱。

2020年7月22日，习近平总书记在吉林考察时强调，要认真总结和推广梨树模式，采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好，使之永远造福人民。

这让王贵满和同事备受鼓舞。截至目前，梨树模式在梨树县推广面积达285万亩，占全县玉米耕种面积的89%，实现了适宜推广地块全覆盖。吉林省46个县（市、区）推广保护性耕作面积达3283万亩，稳居全国首位。2021年，梨树模式研发基地玉米超高产试验田亩产达到1077公斤，创东北地区高产纪录。

今年，梨树县的收获期将持续至10月底。说起预期产量，王贵满胸中有数：“稳产增产有保证。”他已开始研究起“米豆间作”模式：在产玉米的地上再多产几千斤大豆，技术成熟推广后，不仅能增加大豆产量，也能为农民增收。这是一名农业工作者心中最朴实的愿望。

水清岸绿白鹭飞

刘新吾 熊 瑛

进入深秋，重庆市开州区岳溪镇岳溪河水清岸绿，村民悠闲漫步。

“以前，这哪里是一条河哟，分明是一条臭水沟。”附近村民李启大说。岳溪镇依岳溪河而建，3.5万余群众临河生产生活，部分生产生活污水曾直排河中，环境污染严重。“张河长带着我们治河，现在成了‘幸福河’，河水清了，有时还有白鹭飞来。”

“张河长”，就是岳溪河河长、岳溪镇镇长张德明。他带领大家清掏岳溪河垃圾，整治偷排乱排的养殖场，对雨污管网进行分流。巡河更是他每天的例行工作，发现河岸有垃圾，他顺手捡起；群众在河里洗衣服，他好言相劝；群众往河里倒垃圾，他赶紧制止；雨水口有污水排出，他寻根究底……

既要遏制人为污染，也要防范意外风险。今年3月，张德明在巡查中发现河面漂着一层油污，经过仔细排查，发现掩埋在地下的污水管道破损，出现污水跑、漏、冒现象。他马上安排人员连夜抢修，有效遏止水污染。“现在，水质稳定保持Ⅲ类，河里的鱼虾成群。”张德明说。

近年来，开州区实施基层河长激励，并制定《开州区河长制工作约谈实施细则》。一大批基层河长奋战一线，治河护河。流域水质持续向好，“暖风吹得白鹭来，一湖碧水映开州”的美丽画卷正在铺开。