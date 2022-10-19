直播预告：专家谈预防骨质疏松

10月20日是2022年世界骨质疏松日，今年世界骨质疏松日中国主题为：“巩固一生，赢战骨折”。骨骼作为身体的重要部分，发挥至关重要的作用，与人的生命活动息息相关。骨质疏松是老年人的“专利”吗？在日常生活中，如何安排饮食预防骨质疏松的发生？

10月20日10:30，华中科技大学同济医学院附属同济医院内分泌科主任余学锋将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享骨质疏松相关知识。

专家简介

余学锋，华中科技大学同济医学院附属同济医院内分泌科主任、教授、主任医师、博士研究生导师。中华医学会内分泌学分会常委、中国医师协会内分泌代谢分会委员、湖北省内分泌学会主任委员。

擅长：内分泌疾病，尤其是糖尿病和骨质疏松症的诊疗。

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