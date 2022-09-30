直播预告：“三高”长期控不好，心脏病来找

今年9月29日是第23个世界心脏日，心脏是人体最重要的器官之一，心脏健康与否直接关乎我们的生命。众所周知，心血管疾病已经成为威胁人类健康的“头号杀手”，而“三高”是“伤心”的重要原因。那么，“三高”长期得不到有效控制，对心血管健康有何影响？日常生活中，该如何守护好“小心脏”，预防心血管疾病的发生？

9月30日15:00，北京大学第三医院心内科常务副主任、主任医师王贵松将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享“三高”与心血管疾病的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

王贵松，北京大学第三医院心内科常务副主任、教授、主任医师、医学博士、博士研究生导师。中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组委员，中国医师协会心血管内科医师分会冠脉介入专业委员会委员，中国康复医学会心血管病专业委员会委员，中国医疗保健国际交流促进会心血管健康医学分会副主任委员，中国老年医学学会心血管病分会常务委员，北京医学会心血管病学分会委员，北京医师协会心内科专科医师分会常务理事兼总干事等。

擅长：冠心病、高血压病、高脂血症、心力衰竭等心血管疾病的诊断治疗和急危重症的抢救，以及冠心病介入诊疗技术。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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