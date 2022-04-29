直播预告：专家解读“国内肺动脉高压诊疗的新发展”

提起肺动脉高压，相信很多人都很陌生，它发病率相对较低，却是一种高危疾病，一度被称为“心血管病中的肿瘤”，正在威胁全球各年龄层人群的健康。为加强对肺动脉高压的认识，从2012年开始，将每年的5月5日定为“世界肺动脉高压日”，也叫“世界蓝嘴唇日”。

5月5日16:00，广东省人民医院心内科主任医师张曹进、山东大学齐鲁医院心内科主任医师纪求尚将做客“人民好医生”客户端，为大家揭开肺动脉高压的神秘面纱，解读国内肺动脉高压诊疗的新发展。

嘉宾简介

张曹进，广东省人民医院、广东省医学科学院、广东省心血管病研究所心内科主任医师、硕士研究生导师。中华医学会心血管病分会结构性心脏病学组委员，中国医师协会心血管内科医师分会肺血管疾病学组委员，国家心血管病专家委员会右心与肺血管病专业委员会委员，中国研究型医院学会母儿心脏病专业委员会常务委员，中国老年保健医学研究会心脏学会心肺血管委员会副主任委员，中国非公立医院协会外科学分会结构性心脏病学组副组长，广东省健康管理学会肺血管病专业委员会主任委员，广东省临床医学学会心源性卒中专业委员会候任主任委员，广东省介入性心脏病学会结构性心脏病分会副主任委员，广东省医学会心血管病分会委员兼结构性心脏病学组副组长，中国心血管疾病介入诊疗培训基地结构性心脏病介入专业导师，国家标准化心血管专病中心肺血管病中心主任。

纪求尚，山东大学齐鲁医院心内科主任医师，中国医师协会心血管内科医师分会肺血管病专委会委员，国家心血管病专家委员会右心与肺血管病专委会委员，山东省医学会心血管病分会肺血管病学组副组长，山东省心功能研究会肺血管与右心疾病专委会主任委员。中国医师协会山东肺动脉高压规范诊治基地执行主任，山东省卫健委应急专家；山东大学学报（医学版）审稿专家等。

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