国家卫健委：9月27日新增新冠肺炎本土确诊病例119例 本土无症状感染者625例

9月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例194例。其中境外输入病例75例（福建19例，广东15例，上海14例，江苏6例，浙江6例，天津3例，四川3例，北京2例，山东2例，重庆2例，辽宁1例，云南1例，陕西1例），含13例由无症状感染者转为确诊病例（浙江5例，广东3例，四川3例，北京1例，江苏1例）；本土病例119例（贵州56例，四川13例，西藏13例，天津8例，陕西7例，黑龙江5例，广东4例，云南4例，宁夏4例，青海2例，浙江1例，河南1例，重庆1例），含10例由无症状感染者转为确诊病例（四川4例，贵州2例，河南1例，广东1例，陕西1例，青海1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例169例，其中境外输入病例47例，本土病例122例（四川39例，内蒙古37例，西藏11例，山东6例，贵州6例，海南4例，北京3例，辽宁3例，广东3例，陕西3例，湖南2例，广西2例，湖北1例，重庆1例，新疆1例），解除医学观察的密切接触者10636人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例613例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例23956例，累计治愈出院病例23343例，无死亡病例。

截至9月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2991例（其中重症病例40例），累计治愈出院病例241906例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例250123例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者5972457人，尚在医学观察的密切接触者145548人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者711例，其中境外输入86例，本土625例（宁夏205例，西藏132例，黑龙江82例，贵州73例，天津47例，四川20例，湖北12例，新疆10例，云南8例，广西6例，河南5例，青海5例，江苏4例，江西4例，山东4例，陕西3例，广东2例，内蒙古1例，安徽1例，甘肃1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者736例，其中境外输入80例，本土656例（西藏202例，贵州151例，湖北64例，四川42例，山东38例，内蒙古24例，广西22例，辽宁14例，黑龙江13例，江西12例，新疆11例，甘肃10例，天津9例，青海9例，吉林7例，上海4例，福建4例，广东4例，海南4例，陕西4例，宁夏4例，河北3例，云南1例）；当日转为确诊病例23例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者11104例（境外输入731例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6738487例。其中，香港特别行政区413116例（出院83950例，死亡10134例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6324578例（出院13742例，死亡10912例）。