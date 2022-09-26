直播预告：预防接种那些事儿

Hib全称为b型流感嗜血杆菌，是一种能通过空气、飞沫传染的病菌，威胁婴幼儿健康。Hib究竟有哪些危害以及如何预防？9月28日19:00，中国疾病预防控制中心免疫规划中心副研究员吴丹、复旦大学附属儿科医院感染传染科副主任曾玫、昆明市第一人民医院甘美医院儿童及青少年保健科主任沐永俊将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为公众详细解析科普Hib相关内容。

嘉宾简介

吴丹，副研究员。中国疾病预防控制中心免疫规划中心副研究员，中华预防医学会疫苗与免疫分会青年专家，中国疫苗行业协会流脑分会委员，《IDSAJournals中文版》青年编委，国家免疫规划咨询委员会百白破疫苗、流脑疫苗、肺炎球菌疫苗技术工作组成员。

曾玫，博士，主任医师，博士生导师。复旦大学附属儿科医院感染传染科副主任，第21-23届WHO基本药物选择和使用专家委员会委员，WHO抗生素和药物评价工作组专家成员，中华医学会感染学病分会第11-12届委员暨儿童感染与肝病学组组长，中华医学会儿科分会预防接种委员会副主任委员，国家免疫规划技术工作组成员。

沐永俊，主任医师，副教授。昆明市第一人民医院甘美医院儿童及青少年保健中心主任，昆明医科大学副教授，国家二级心理咨询师，北京大学应用心理学研究生，婴幼儿养育照护师。中国妇幼健康研究会儿童早期发展专业委员会委员，中国医师协会儿童健康专业委员会儿童青少年神经发育与心理评估学组成员。

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